西安一餐馆老板不见踪影 10来名员工工资没着落

老板不见踪影，10来名员工工资没着落。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 马琼）今天（1月15日）早上，位于西安市太白南路与西斜七路十字附近，一家餐馆的十来个员工向记者反映称，老板欠了他们十来万的工资，不见了踪影。

上午9点，当记者赶到这家叫川福宴的餐馆店门口时，只见店门紧锁，十来个员工都围站在店门口，苦苦等待老板。他们告诉记者，由于他们的工种不同，所以被拖欠的工资金额也不相同，最多的高达两万多，最少的也有五千多块钱。

员工：“我是厨师，欠了一个多月，一万多。”

员工：“我是烧烤的，欠了三个月，一万二。”

员工打开门锁后，记者也走进餐馆大厅。虽然店内的设施齐全，但已经好几天不营业了。员工们说，餐饮服务许可证上的法定代表人正是餐馆老板。

员工：“12号还在营业，老板也在，13号早上就关门了。”

员工：“现在就是电话打不通，也不接。”

眼看着就要过年了，辛苦钱一下没了着落，员工们这可怎么办。

员工：“都没有钱回家了，吃饭钱也没有。”

员工：“没钱给家人买东西，回家过年。”

随后，记者将此事反映给了雁塔区劳动监察大队，他们将马上与餐馆员工联系调查这起欠薪投诉。

编辑： 张娟