西安加气站因排队加气起纷争 出租车司机被打

加气起纷争，出租车司机被打。
加气起纷争，出租车司机被打。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 周炯 陈佩）今天（1月15日）下午有市民打电话称有司机被打，加气站也被堵住了，这到底是怎么一回事呢，记者随即赶到了现场。
记者：“这里是位于子午大道附近的杜城加气站，现场我们可以看见围了很多的人，而据我们了解，这些人都是出租车司机，下午一点钟左右，因为在加气的过程中有司机发生了冲突。”
当记者赶到现场的时候，辖区派出所的民警和交警都已经赶到了现场，据加气站的工作人员介绍，由于当时现场较为混乱，很多司机堵住了加气站的出口位置，因此一度停止了加气。
杜城加气站工作人员：“当时就是很多车排队加气，然后一个长安的出租车可能就插到前面了，我们让他排队他们也不排，说这地方是他们长安的就不排，后来几个西安的出租车司机就和他发生冲突了。”
工作人员介绍，由于加气紧张，因此有很多西安的出租车绕到这里加气，起初双方发生口角，可很快就动起了手。
被打司机的亲属：“我到现场的时候看见我叔就已经倒在地上了。”
记者：“那到底咋回事？”
被打司机的亲属：“就是插队然后打起了的。”
记者：“那你是怎么看的？”
被打司机的亲属：“不管啥情况动手不对么。”
记者：“打人的人看清没，车牌号呢。”
被打司机的亲属：“我查看监控都看不清楚。”
记者：“事发之后伤者被送到了西安航天总医院救治，记者赶到时，受伤的出租车司机正准备做CT检查。”
出租车司机刘某：“就是头疼头晕，当时我就是拐过去挡到他前面了，我也不认识他们，他们就动手打我，扇我耳光。”
目前，辖区派出所已经介入对这起事件展开调查。
编辑： 张娟
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