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上周末西安2867辆新车挂牌 挂牌高峰建议车主分流

时间：2018-01-15 18:09:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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上周末西安2867辆新车挂牌 挂牌高峰建议车主分流

为应对新车挂牌高峰，解决市民购车挂牌难情况，西安市公安局交警支队车辆管理所于1月13、14（周末）两日，在全市34个业务点正常办理新车挂牌业务。

 
在机动车号牌发放出等待领取车牌的车主。（资料图）

西部网讯（记者 刘望）随着年末的到来，上个星期，西安市迎来了挂牌的高峰，大量新车涌入鱼化寨车管所排队，导致许多车辆当日难以挂到车牌。

为应对新车挂牌高峰，解决市民购车挂牌难情况，西安市公安局交警支队车辆管理所于1月13、14（周末）两日，在全市34个业务点正常办理新车挂牌业务。

据统计，13、14两日西安市共挂牌2867辆，有效缓解了新车挂牌难排队长的问题。今天前往西安各个挂牌点的车辆和同期相比下降了50%左右。

根据相关部门数据监测，今日很多新车车主在购买附加税，这意味着明日西安可能迎来新一轮的挂牌小高峰，西安交警提醒广大车主，车辆手续齐全的尽可能另择他日或分流前往就近的地点办理挂牌业务，避免拥挤。

相关新闻：

西安34个可为新车挂牌的地点

 

编辑： 肖昌希

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