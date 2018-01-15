上周末西安2867辆新车挂牌 挂牌高峰建议车主分流
时间：2018-01-15 18:09:23
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望
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上周末西安2867辆新车挂牌 挂牌高峰建议车主分流
为应对新车挂牌高峰，解决市民购车挂牌难情况，西安市公安局交警支队车辆管理所于1月13、14（周末）两日，在全市34个业务点正常办理新车挂牌业务。
在机动车号牌发放出等待领取车牌的车主。（资料图）
西部网讯（记者 刘望）随着年末的到来，上个星期，西安市迎来了挂牌的高峰，大量新车涌入鱼化寨车管所排队，导致许多车辆当日难以挂到车牌。
为应对新车挂牌高峰，解决市民购车挂牌难情况，西安市公安局交警支队车辆管理所于1月13、14（周末）两日，在全市34个业务点正常办理新车挂牌业务。
据统计，13、14两日西安市共挂牌2867辆，有效缓解了新车挂牌难排队长的问题。今天前往西安各个挂牌点的车辆和同期相比下降了50%左右。
根据相关部门数据监测，今日很多新车车主在购买附加税，这意味着明日西安可能迎来新一轮的挂牌小高峰，西安交警提醒广大车主，车辆手续齐全的尽可能另择他日或分流前往就近的地点办理挂牌业务，避免拥挤。
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西安34个可为新车挂牌的地点
编辑：
肖昌希
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健康中外食品营养学家均认为：鸡蛋是性价比和营养价值较高的一种大众食品。01-14
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健康疲劳、心烦、容易发脾气……随着社会节奏加快，很多人都会被各种不舒服的症状所困扰。01-14
健康俗语常说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”。萝卜具有丰富的营养成分，对人体具有诸多益处。01-13
健康人体肠道的微生物主要是细菌，它们与人的健康、疾病、胖瘦等有非常密切的关系。01-13
教育“嘭”的一声巨响，一辆正在拐弯的小汽车和前面的送外卖电动车撞在一起，送外卖的小伙子摔在地上，头部不断渗出鲜血。01-15
教育创新不仅是“一招鲜，吃遍天”，更应该是一个持续发力、久久为功的过程。01-15
教育看到下发的“试卷”那一刻，学生们发生了骚动——这写得满满的一张纸不是试卷，只是出卷说明；另一张白纸才是真正的试卷，至于题目，请学生现场自己出。01-15
教育教育部决定撤销陈小武的“长江学者”称号，停发并追回已发放的奖金，已责成学校解除与陈小武签订的“长江学者”特聘教授聘任合同。01-15
教育1月8日，韩寒在微博发表长文称：“前几天接受了 一条 的访问，聊了不少。我总结一下中心思想，这也是我这些时间的所想所得。”01-12
教育数字代沟恶化了亲子关系，既不利于儿童充分利用数字机遇获得更大的发展，又加剧了儿童在线风险，使之受到更多伤害。01-12
教育1月8日早晨，“冰花男孩”穿着一件不太厚的外衣走进教室，头发、睫毛上沾满了冰霜，脸蛋也冻得通红;一双脏脏的、红肿的小手已经起了冻疮。01-12
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教育刘穷说，没去可可西里之前，自己只是一个普通的家庭妇女，“四进可可西里之后，我的后半生就改变了。”01-12
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房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
房产整个空间的功能布局看似一个整体，却在内部分化出了多个不同区域，体现了一种不羁的家居生活态度。01-15
房产白墙以橘色家具及黑色立灯跳色，简单塑造玄关意象，也传达了年轻夫妻的生活品味。01-12
房产客厅的前方是隔开的阳台，背面则是卫浴室，一处墙面用玻璃砖代替，增加了卫浴室的采光，和白色墙面比起来更显通透。01-12
房产不再是纯粹的白面墙，“凸”型的电视墙，立体3D感灵活呈现，两边的利用置货架进行完美装饰。01-11
房产经常听朋友吐槽，说新房入住后，发现不少房间的灯饰安装得不太理想，照明不太舒服，重新装修又怕麻烦。01-10
房产客厅与卧室之间用镂空木板隔断来划分，隔断两侧留出了二者之间的通道，具有对称的美感，让空间显得更加明亮宽敞。01-09
房产大片的藤蔓爬满墙壁，比较长的绿植或是迎春花、金银花这样的藤条植物挂置在墙上，如绿色的瀑布一样，风轻轻一吹花幔翩然，感觉好浪漫啊，绝对很有感觉。01-09
房产储物柜：灵感来源于小朋友玩的积木，但比积木要大一点。可以搁好多东西哟~风吹过，就变成了这个样子~弯了腰的花也是挺浪漫的呢~来源：易视频01-09
房产我们可以做一些研究，然后再到卖场去实际体验，寻找适合自己的身体以及睡眠习惯的床垫。01-08
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。01-08
房产卧室的设计仍然十分简单，只有床头的一面墙刷上了淡淡的棕色，两幅装饰画进行了简单的装饰。01-05
汽车单独摇号、专用号牌、免购置税……坐享众多政策红利的新能源车，近年来可谓风光无限，销量也成倍增长。01-15
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汽车新能源汽车12月生产14.9万辆，1-12月累计生产79.4万辆，环比增长17.9%，同比增长68.5%同比累计增长53.8%。01-12
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汽车起亚在拉加维加斯电子消费展(CES)上起亚公布了ACE未来发展战略，主要围绕3大方面：自动驾驶、联动和环保/电动。01-11
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