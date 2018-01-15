宝鸡打掉一个涉嫌抢劫和非法拘禁犯罪团伙，刑拘14人。

西部网宝鸡讯(记者 鲁鹏飞 通讯员 马洁) 近期，宝鸡高新警方打掉了一个涉嫌抢劫和非法拘禁他人的犯罪团伙，14名团伙成员全部落网，8名受害者被成功解救。

记者了解到，2017年12月22日，一名男子神色慌张地来到宝鸡市公安局高新公安分局刑侦大队报案，民警询问得知，该男子来自山西，于12月初因找工作被一伙人骗到宝鸡高新区八鱼镇淡家村一出租房内被非法拘禁12天，其间遭到胁迫、殴打，随身携带的现金、银行卡余额以及支付宝余额等被洗劫一空，损失共计15000元。后因其实在无“油水”可榨，于夜晚被人蒙上眼睛、带上出租车，送至宝鸡市火车站，这才有机会报警，希望民警能解救仍然被控制的其他人员。

接到报案后，宝鸡市公安局高新公安分局刑侦大队立即成立专案组研判案情，专案组民警经过摸排走访，认真细致地进行蹲守布控，经过半个多月的大量工作，最终摸清了这一犯罪团伙的藏身之地、人员情况以及活动规律，并制定了周密的抓捕方案。2018年1月9日晚8时，在分局巡特警大队和八鱼派出所的配合下，专案组在八鱼镇淡家村两处出租房内成功抓获14名犯罪团伙成员，解救8名被拘禁受害人。

警方查明，该团伙组织严密，分工明确，手段凶残，以马某、解某为首，成员涉及山西、河南、甘肃、山东、内蒙、湖北、广西等7省区。他们利用微信群、QQ群为打工者提供虚假就业信息，诱骗杜某等8人至租住房内，用暴力手段将身份证、手机、现金、银行卡等没收后限制其人身、通讯自由。随后，使用恐吓、胁迫等方式强迫受害人加入该组织，要求以每个2800元的价格购买所谓的营业牌照，并威胁受害人向家人、朋友索要钱财，对稍有不从或反抗者便拳脚相向，施加暴力，不断摧残其身心。受害人陈某因不堪忍受又无法逃脱，甚至实施了自杀行为，所幸被及时发现阻止。

目前，专案组已联系到8名受害人的家属并妥善安排他们返回，马某、解某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌抢劫和非法拘禁他人已被高新警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办之中。

编辑： 肖昌希