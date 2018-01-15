西安年底将启用智能视频监控 可实现人脸精确识别

西安市政府党组成员、市公安局党委书记、局长、市公共安全视频监控建设领导小组副组长肖西亮与海康威视西安分公司总经理叶林签署西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作（PPP）项目协议。

西安城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理徐龙与海康威视西安分公司副总经理任小凯签署西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作（PPP）项目公司股东协议和公司章程。

西部网讯（记者 赵昊）“未来，我们西安的视频监控系统可以实现人面、车面的精确识别，从很大程度上解放了视频识别的人力资源。”15日下午，西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目在西安签约。

该视频监控项目名为“雪亮工程”，主要是打造西安市公共安全视频感知前端建设，将新建、改造、整合视频监控45000路，其中人脸特征摄像机5000路、人体特征摄像机11000路、客流统计摄像机48路、180度全景摄像机193路、高空瞭望摄像机35路，并整合社会视频监控资源10000路。

据悉，2016年10月经中央综治办、国家发改委和公安部组织专家两次评审，西安市确定为国家第一批公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市。经过一年多的努力，在西安市委、市政府和西安市公安局共同努力下，先后完成了项目调研论证、建设方案编制及PPP项目招投标等前期准备工作，并于今年1月2日完成西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目社会资本方的招标工作。

“我们打造的这个‘雪亮工程'是以视频监控为基础，根据人脸、车脸识别功能，实现视频监控的深度应用，把人脸和车脸形成的数据与后台存储的数据进行比对，同时要把社会公共的视频监控整合进这套系统，最大限度提高公安治安的打击和防范能力，同时也将对政府部门的社会管理都会有很大的提升。”西安市公安局信通处技防科科长习开颜告诉记者，目前，所有的治安监控视频都是靠民警肉眼来识别，会耗费较大的时间和精力，未来通过“雪亮工程”后台系统的数据比对，实现更加精确化的治安打击和防范。

该系统建设方西安分公司总经理叶林表示，现在有数万个摄像头正在工作中，这套系统就是将目前已经掌握的“人工智能”技术运用到视频监控中，利用“大数据”的力量，尽可能的解放警力，提高效率，“目前我们的识别准确率在98%以上，而准确识别所花的时间非常短。”

下一步，西安市公安局将确保到2018年年底顺利完成全市公共安全视频监控建设联网应用项目建设，实现全市重点公共区域“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。同时，将充分利用企业优势资源，发挥好本地专家、学者、科研院所等作用，把海量视频信息的智能化、信息化应用与侦查破案、决策指挥、治安管控、社会管理创新融合，为服务社会经济发展，创建平安西安做出更大的贡献。

编辑： 肖昌希