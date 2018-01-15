西安市授予李国武、黄忠文“见义勇为先进个人”称号

西部网讯（记者 鄢山宇）今天（1月15日），西安市政府办公厅发布《授予西安市人民政府关于授予李国武等2人西安市见义勇为先进个人荣誉称号的决定》，各奖励30万元人民币。

2017年12月10日上午，西安一女子从11楼高空坠落，正在巡查的商场保安李国武试图伸手接住这名女子，却不幸身亡；

2017年12月3日，一男子在秦岭失联，陕西秦岭救援队队员黄忠文进山搜寻时不幸坠崖遇难。

李国武事迹

2017年12月10日上午8∶33，西安世纪金花赛高购物有限公司夜班保安员李国武同志(男，汉族，1974年出生，中共党员，退役军人)在巡查商场监控室后，前往其它区域巡查途中，突然听到赛高街区三号住宅楼上有吵闹声，随之发现11层住宅窗户上趴着一女子，随时有坠落可能，李国武同志立即大声劝解。几秒后，当看到该女子向下坠落时，李国武同志毫不犹豫徒手去接，不幸被砸倒在地。

事发后，赛高购物有限公司第一时间拨打120急救电话，并向凤城路派出所报警。上午8∶45，经120医护人员现场确认，李国武同志及坠落女子均已身亡。李国武同志在市民群众生命安全面临危险时，没有冷漠，没有退缩，而是不顾个人安危，舍身救人，以实际行动诠释了人间大爱。

黄忠文事迹

2017年12月3日，一名58岁的男子独自从鄠邑区紫阁峪进山，两天两夜失联，家属报警后，陕西秦岭救援队应当地派出所要求协助进山搜寻。搜寻当日上午8∶30，陕西秦岭救援队队员黄忠文同志(男，汉族，1969年出生)带领第一梯队共五人进山搜寻，但未找到失联者，经分析研判后黄忠文同志调整了搜寻方案，分两路寻找。一路队员沿山梁寻找，一路队员绕沟底寻找。下午3∶30左右，正在探查搜寻道路的黄忠文同志不幸坠落山崖，永远倒在了救援路上。

自2013年起，黄忠文夫妇开始从事公益事业无私无偿帮助他人。2016年，黄忠文夫妇又与其他12人发起成立了陕西秦岭应急救援中心，先后成功救援进山游玩被困群众200多人。

编辑： 肖昌希