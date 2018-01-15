关中空气质量将逐渐改善 西安维持预警引导应对工作

西部网讯（记者 鄢山宇）1月13日开始，陕西关中地区出现了今年第二次范围较广的重污染过程。西安、咸阳、渭南、西咸均出现了重度及以上污染，其中，在14日出现了严重污染（AQI>300）。1月15日，记者从省环境监测站了解到，受较强西北冷空气影响，17日本次重污染将自西向东逐渐消散。

受西北冷空气影响 17日本次重污染将自西向东逐渐消散

据省环境监测中心站工作人员介绍，本次关中地区重污染过程形成的主要是因为近地面湿度、云量较大，近地面风速较小，且以东风为主，不利于污染物垂直、水平扩散。同时，由于昼夜逆温明显，边界层高度降低，导致夜间污染物快速积累，空气质量持续变差。加之部分输入型污染的叠加影响，又加重了本次污染程度。

据省环境监测中心站预计，从15日凌晨开始，受弱西北气流影响，关中地区风向由东北转为西北， 15日18时后风速加大，污染状况有所改善。16日天气转为静稳，17日受较强西北冷空气影响，本次重污染将自西向东逐渐消散。

省环境监测站提醒，在空气质量重污染过程期间,心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状。建议儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。

西安维持目前橙色预警（Ⅱ级响应）状态 市民要加强个人健康防护

为科学应对重污染过程， 1月15日上午，西安市政府专题召开了重污染天气应对工作研判会，邀请中科院地环所，省、市环保、气象领域专家共同会商研判。

经会商研判，专家组认为：15日下午起，随着近地面风力有所增强，我市扩散条件将有所改善，空气质量整体以重度污染为主，16日整体处于中度至重度污染水平；17日，受西北气流影响，扩散条件有所好转，污染程度将进一步减轻。

依据会商结论，指挥部决定维持目前橙色预警（Ⅱ级响应）状态，并要求全市上下务必高度重视本轮重污染天气应对工作，竭尽全力降低人为因素对环境空气质量的影响。

西安市重污染天气应急指挥部办公室提示：在重污染过程期间，广大市民群众要加强个人健康防护，可关注西安发布微博、微信公众号、市政府及环保等部门网站，及时了解应急启动及等级调整的相关信息；登录交警、教育、卫生等部门门户网站，查询机动车禁限行、中小学停止户外活动、个人就医指导等相关信息。

编辑： 肖昌希