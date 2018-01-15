安康把招商引资作为"一把手"工程 好项目连奖8年

西部网安康讯（记者 毛明博）设“绿色通道”助企业上市、好项目可获8年财政奖扶、支持500强企业在安康设立区域总部及研发中心、市级财政年预算1000万元奖补县区招商引资…… 今年，安康招商引资放大招,要求各地把招商引资作为“一把手”工程，对重大项目投资客商在陕西省内活动提供“店小二式”服务，以实现安康开放兴市、产业强市。

理直气壮地支持企业家干事创业

今年1月12日，安康市印发《关于印发全面加强招商引资工作若干政策措施的通知》（简称通知）。记者从该通知中发现，安康市要求各县区政府、各部门要把招商引资作为开放发展的第一抓手和最强动力，坚持内资与外资、国企与民企、本地企业与外地企业、大项目和中小项目一视同仁，由“一把手”负总责，落实“亲自接待、亲自洽谈、亲自协调、亲自督办”，以形成大招商格局，着力破解制约招商引资的关键性难题。

安康市政府还要求大力弘扬企业家精神，理直气壮地支持企业家干事创业，保护企业合法权益，消除企业家后顾之忧，打造良好的市场环境、法治环境、人文环境，着力招引和培育一批全省、全国知名的现代企业家。

支持500强企业在安康设区域总部

通知强调，对世界500强、国内200强、行业前10强企业在安康设立总部、区域总部及研发中心、技术中心、采购中心和结算中心等功能性机构的，可免费提供一定数量的办公、仓储和员工住房，并连续给予3至5年的经济贡献奖励政策支持。

对注册地在安康且开展生产经营、缴纳所得税满3年，或者最近1年在安康缴纳所得税不低于2000万元且承诺上市后3年内不变更注册地的企业，各级政府全力支持企业享受中国证监会给予贫困县的上市“即报即审、审过即发”绿色通道。对在国内主板成功上市的企业，市财政给予500万元一次性奖励。

好项目最高给予连续8年产业扶持奖励

通知还要求，加大产业集群和产业链招商，引进装备制造、新型材料、生物医药、富硒食品、纺织丝绸、电子信息、健康服务等产业以发挥龙头企业引领作用，实现集群式发展。

在加大产业投资项目资金扶持方面，通知要求，可根据产业类别和经济贡献度最高给予连续8年且总额不超过市、区两级财政前5年税收留成额1.5倍的等额产业扶持奖励；对工业项目手续实行“全程代办”服务，对重大项目投资客商在陕西省内活动提供“店小二式”服务。

编辑： 肖昌希