陕西多地农业设施受损 低温天气如何做好民生保障?

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，点击进行留言>>>>>

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王伟民 王建）前不久，陕西省普降大雪，不少地方的设施农业受损严重，尽管最近一段时间天气比较晴朗，但气温下降幅度较大，设施农业及供暖、运输等行业依然不同程度受到影响。那么，在这种天气状况下，政府相关部门如何应对，并切实做好民生保障工作的呢？

1月10日上午，记者来到位于泾阳县云阳镇南部的一家蔬菜种植基地，虽然雪已经停了三四天，但这里仍然还有很多积雪，不少蔬菜大棚也被积雪压塌了。

泾阳县润兴蔬菜专业合作社工作人员杨社：“正在推雪时塌了，1月4日凌晨三点多，三点半左右，雪最大了，那阵子塌的。”

杨社告诉记者，虽然他们提前接到了当地政府暴雪预警的通知，合作社也提前安排了应对举措，但没想到雪下得又急又猛，他们根本就忙不过来。

泾阳县润兴蔬菜专业合作社工作人员杨社：“第二轮已经来不及了，推了两轮呢。”

由于不少大棚被压塌，导致棚体出现破裂，棚里的蔬菜直接裸露在外，加上大雪后温度降到了最低零下十度左右，导致损失惨重。

泾阳县润兴蔬菜专业合作社理事长郭亚军：“这些大棚全部都种的菜，是给过年准备的，生菜、油麦菜、圆生菜，这一块还没有长成，给过年跟前春节预备下的，全军覆没，现在都冻坏了，年跟前几乎中棚的菜全部受损完了。”

园区负责人告诉记者，一些承重力较小的拱棚直接被大雪压塌，而不少相对坚固的大棚，由于保温棉被冻住，无法及时收放，导致棚里的蔬菜也被冻坏。

泾阳县口镇药树村村民：“就是把这些菜冻成这样子了。”

郭亚军：“这块的亩数是220亩，受灾面积有百十亩。”

泾阳县蔬菜技术推广站站长张万：“目前全县规模的话，目前统计日光温室目前有三百座不同程度受损，拱棚的话有3000座受损。”

记者了解到，灾情发生后，泾阳县当即组织农业等部门引导群众对受损的大棚展开抢救。

张万：“这几天组织技术员协调村上和镇上，一个了解当前受灾情况，汇总上报，第二指导菜农采取补救措施，积极自救。”

不仅是在泾阳县，记者了解到，这次大雪对陕西省咸阳、渭南、宝鸡等地的设施农业都造成不同程度损害。在三原县徐木乡福音村，全村一千多亩蔬菜大棚基本上全部遭了灾。

大棚蔬菜种植户：“6个棚，一个棚建起来都要3万块钱，损失可大了，这一下塌，钢管压下去了，菜苗全部报废了，冻掉了。”

咸阳市三原县徐木乡福音村村主任：“第一时间到受灾现场初步统计受灾面积是1400亩左右，正准备给受灾群众发放互助资金贷款，采取自救办法。”

三原县蔬菜果业局局长杨建告诉记者，这次降雪共造成三原县约2000个蔬果棚棚体受损，面积约3000亩，不过，在2017年，全县共有4400亩大棚购买了保险，这次受灾严重的不少大棚也在其中，通过保险理赔，应该可以减少很大一部分损失。此外，三原县政府也准备拿出500万元进行生产自救，对受损农民进行适当补助。

据省农业厅农情调度统计：截至1月7日下午6点，全省日光温室受灾面积5800亩，设施大棚受灾面积82200亩，预计直接经济损失6.9亿元。目前，省农业厅、省财政厅已紧急调拨2000万元救灾资金，用于群众防灾、抗灾、救灾。

那么，面对降雪低温天气，设施农业究竟该如何应对呢？

张万：“如果下雪，及早地清理棚上积雪，墙体有破损及时要加固立柱，有些群众给保温被上面有防雨膜，有些群众没有弄防雨膜，雨雪就把保温被打湿了，卷帘机有放不下来升不上去的那种情况，所以这次不管咋样，上面首先有防雨膜。”

一场大雪过后，大棚受灾加上运输难度加大，对于城市居民来说，最关注的问题之一就是菜价会不会上涨，包括肉、蛋的价格会不会跟着涨？那么，市场的情况究竟怎么样呢？相关部门有没有采取相应的措施？

1月11日上午，记者从西安朱雀农副产品物流中心了解到，目前各类蔬菜供应十分充足，虽然前几天下雪时菜价出现了上涨，但最近价格已经开始了回落。

陕西朱雀农副产品物流有限公司办公室主任张建儒：“近期天气良好以后，道路运输比较畅通，菜价这块基本平稳，供应的话咱们市场存储量都比较大，可以供应周边市民选购。”

工作人员告诉记者，虽然陕西省多地的蔬菜大棚由于大雪受损严重，但受损的主要是春节期间才上市的蔬菜，对当前的蔬菜市场影响不大。

张建儒：“蔬菜价格稍微有波动，波动范围都在三毛到五毛之间，肉价基本平稳，鸡蛋的波动在两毛左右。”

虽然波动不大，但为了保障市场平稳，西安市从1月7日起将政府的储备菜投放到全市的30个投放点，数量共5100吨，为总储备量的30%，主要以土豆、白萝卜、大葱、胡萝卜、冬瓜、南瓜、洋葱等为主。1月11日是储备菜投放的最后一天，记者在长安区一个投放点看到，这里的储备菜已经基本销售一空。

悦美国际嘉品生活负责人沈彦：“发价政府给的是比较便宜的，我们几乎零成本供应给百姓。”

西安市民刘先生：“政府这样一调节，老百姓能得到实惠么。”

西安市民：“便宜不少呢，我原来买胡萝卜都是两块四毛八，这才一块五。”

记者了解到，在保障农产品市场的同时，为应对降雪低温天气，西安市各集中供热企业全都启动了应急预案，特别是以燃气锅炉为主的企业，从燃气保障、监控管理等多方面全力保障居民用热。在陕西秦华热力有限公司记者看到，通过远程监控系统，各小区住户家中的温度均在20度上下。

陕西秦华热力有限公司运营部经理王伟：“每个运营站至少保证20天以上的气源储备，对各个小区有管家服务负责人，公司这边也有应急抢修小组，一旦出现问题，确保能够在2个小时之内第一时间赶到现场。”

眼下已经进入了三九寒冬，低温将会持续一段时间，而蔬菜、供暖等问题更是事关民生，如何确保寒冬里这些民生问题不出岔、不掉链，更需要政府各部门继续保持良好的状态，并积极完善和科学组织，实施应急反应机制，全力以赴做好极端天气状况下的民生保障。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超