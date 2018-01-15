西安发布"退市令"两个月 共享电动车为何难退市?

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）2017年10月26日，西安多部门发布共享电动车自行车禁令，要求共享电动自行车尽快退出西安市场。然而，两个多月过去了，非但先前上市的共享电动自行车“享骑”没有退出，而且后续又有公司跟进入市。那么，面对政府的禁令，共享电动自行车企业为何还如此明目张胆呢？

2017年10月26日，西安市交通委员会办公室出台《西安市鼓励规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，明确提出，西安市禁止发展互联网租赁电动自行车。可是，两个月过去了，在西安市的大街小巷，记者依然能看到共享电动自行车的身影。

西安市民苏先生：“骑自行车太累了，骑这个，想踩就踩一下，不想踩，它就自动走。”

西安市民李先生：“高峰期堵车或者上班就是三五里路，七八里路，骑这个车，优势就是省力、快。”

看来，因为方便选择电动自行车出行的市民不少。

而对于市面上的享骑电动自行车，他们目前在市场上的投放情况又如何呢？享骑电动自行车西安公司负责人李文选告诉记者，享骑去年9月中旬登陆西安市场，目前，已投放约5万辆电动自行车，注册用户近38万。虽然最近使用量有所减少，但由于用户基数大，每天的用户也不在少数。

陕西奇程网络科技有限公司城市总监李文选：“现在，我们每天的话，日均也在一次以上，每天活跃的这些车辆的话是每天三到四次。”

记者：“那就是说每天还有几万人在使用？”

李文选：“对，没错。”

就在享骑电动自行车被西安市有关部门约谈要求退市期间，在西安一些高校又出现了一种叫“猎吧”的共享电动自行车。

西安外国语大学学生：“我们早上找了半天才找到的。”

记者：“还比较受大家欢迎？”

西安外国语大学学生：“嗯，还挺方便。我其实之前不会骑，刚才我同学教我的，我就学会了。”

学生们告诉记者，去年12月初，猎吧共享电动车进入校园，师生可以凭借证件免押金使用，所以，很受学生们的欢迎。

西安外国语大学学生：“这个上手挺简单的，所以就有很多人骑。”

记者看到，在校园里，使用猎吧共享电动车的学生随处可见，很多车后面还带着人。学生们反映，不仅在西安外国语大学，在西北大学、西安电子科技大学也曾有“猎吧”共享电动自行车的身影。

西北大学法学院研三学生王子游：“一般就是去师大那边或者说是去地铁站都骑这个车子。”

记者：“骑出去警察查不查？”

王子游：“这个车目前没见到有查的。”

西安共享电动车“退市令”发布已有一段时间，为什么还有企业可以在校园进行投放呢？记者来到西安外国语大学保卫处了解情况。

西安外国语大学保卫处处长朱昭鹏：“没有跟任何部门进行过接洽，突然一夜之间，学校里边就出现了二三十辆小绿车。”

一方面政府在明令禁止，一方面企业却依然在正常运行，被叫停的共享电动自行车为什么就退不了市？

记者据了解，2017年8月，国家10部委联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确提出“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”。

主要原因是：一、车辆普遍超标。二、容易发生交通事故。三、火灾安全隐患突出。四、车辆运行安全风险高。五、电池污染问题严重。建议各地审慎对待，从严掌握。

西安市交通管理委员会办公室工作人员艾伶俐：“结合我们西安市的实际情况，也制定了西安市鼓励规范互联网租赁自行车的一个指导意见，明确规定，本市禁止发展互联网租赁电动自行车。”

那么，对于不退市的电动自行车，有关部门又是什么态度？

艾伶俐：“企业必须履行其主体责任，完成已投放车辆的回收工作，尽快退出西安市场。”

记者了解到，“享骑”共享电动自行车虽在运营，但并未办理投放备案手续，也没有按照规定在交警部门办理牌照。

李文选：“去年7月份的时侯，申请到车管所，提交到车管所之后的话就一直没有给我审批下来，包括交通局、包括城管、包括交警支队，我们都进行了报备，也没有对我们做一个明确的许可和不许可。”

记者了解到，去年7月份，相关部门之所以没有给享骑公司的电动自行车挂牌照以及办理投放备案手续，从全国来看，当时北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、郑州等多个大城市已经采取措施，叫停了共享电动自行车。而西安市的相关部门也正在研究制定《西安市鼓励规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，对电动自行车也是禁止的态度。

艾伶俐：“刚投放的时候，去年九月初，我们已经约谈过企业让他尽快完成已投放车辆的回收工作。”

艾伶俐说，对于西安市交通管理委员会办公室的约谈，享骑公司并没有当回事，他们仍然继续向市场投放共享电动自行车，导致大量无牌照共享电动自行车上路行驶，造成很大的安全隐患。

李文选：“也在做逐步退市的计划，我得先解决这么庞大用户群体的问题，我有这么多车辆，我往哪里放？所以，这也是有一个非常难的过程。”

李文选说，如果突然停止享骑在西安的运营，将导致用户押金无法退还。享骑登陆西安投入了一个多亿，运行一个多月就面临退市，这对一个企业来说损失太大。记者了解到，由于试行指导意见中并未明确退市的最后期限，目前，城管和交警部门也仍在观望。

艾伶俐：“鉴于目前西安市互联网租赁电动自行车未按照法律法规在交警部门办理牌照等相关手续。所以，一旦出现交通安全等意外事故，难以保证市民的合法权益，建议广大市民不要再使用互联网租赁电动自行车。”

那么，全国其他城市对电动自行车的叫停是如何做的？

全国其他城市叫停电动自行车做法：

2017年4月，杭州要求互联网电动自行车停止运营，在限定时间内，退出杭州市场。对逾期不清理且及未退出的，将开展专项整治。

2017年5月，上海叫停共享电单车，并对已上路的6万辆车进行相应处理。

2017年9月15日，《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》提出，明确不发展电动自行车作为共享自行车。

由于共享电动自行车存在较大的安全隐患，目前，在全国多个城市已经被叫停。我们说，有关部门叫停电动自行车的做法是值得肯定的，但叫停不能只是停留在文件上，要令行禁止，就必须有严格的限定时间，对逾期不清理不退出的，要进行专项整治，不能给企业以侥幸机会。只有这样，才能确保交通秩序和老百姓的出行安全。

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编辑： 辛超