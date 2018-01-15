一岁半男童突发重度脑炎肺炎 已昏睡八天生命垂危

一岁半男童突发重病，已昏睡八天。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 折华戈）15日，热心市民李师傅给我们打来电话说，和他家人一个病房的患儿得了重病，让人看着很是心疼。

患儿爸爸王先生：“当时以为孩子是简单的发烧，到我们甘肃县城医院看了一下，医生说很严重了，已经开始抽搐了。”

随后王先生就把孩子从甘肃转到了西京医院，但孩子现在还处于昏迷状态，已经八天了。

患儿爸爸王先生：“医生说孩子是重度脑炎和肺炎，现在还在危险期，说没就没了。”

患儿爷爷：“小孩一直是我带着的，他身体状况特别好，蹦蹦跳跳的，但一下就不行了，得了这么大的病。”

他们说，现在满脑子都想的是孩子何时能醒过来。

患儿妈妈：“我现在花光了我所有的积蓄，该借的我已经借了，该用的我已经用了，但一直没有过危险期。”

热心市民李师傅：“他们一家没有经费了以后十分着急，尤其他爷爷，哭得了不得，也十分伤心。”

孩子的妈妈说，她们家庭条件不好，她和丈夫常年在外打工，孩子一直是爷爷带着的，由于和孩子见面次数少，孩子会叫爷爷奶奶却不会叫爸爸妈妈，她现在就期盼着孩子醒来，听她叫一声妈妈。

患儿妈妈：“我要尽一个做母亲的责任，救我们家小孩，让他给我一点希望，所以只要他有一口气在，我绝对不会放弃他的。”

编辑： 张娟