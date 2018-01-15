陕西首届冰雪旅游季太白县启动 助力陕西冬季旅游

陕西首届冰雪旅游季暨太白县首届冰雪旅游大会启动。

西部网讯(记者 鲁鹏飞) 1月15日，陕西首届冰雪旅游季暨太白县首届冰雪旅游大会启动仪式在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。会上，陕西省体育局授予太白县“陕西省冬季运动后备人才基地”称号。

陕西首届冰雪旅游季以“相约太白•冰雪盛会•激情陕西”为主题，旨在进一步提升陕西省旅游和陕西冰雪运动知名度、美誉度和影响力。陕西首届冰雪旅游季活动时间将从1月15日持续至3月20日，活动期间，陕西省冰雪旅游联盟首次联合推出了2018陕西滑雪惠民一卡通，将通过网络等渠道向市民发放20万张。同时，陕西省内的20余家滑雪场还针对不同人群和时节，推出100余项优惠政策和特色活动，吸引更多的游客走进雪场，感受冰雪运动的魅力。

宝鸡市市长惠进才在致辞中说到，宝鸡文化底蕴深厚，旅游资源丰富，近年来，宝鸡坚持把大力发展旅游业作为推动经济转型升级的重要举措，以创建国家全域旅游示范市为目标，以品质旅游为统领，大力实施旅游+战略，全市旅游呈现出加力提速的良好态势。宝鸡将以这次活动为发展契机，继续深入挖掘冰雪资源，特别是依托鳌山滑雪场这一西北规模最大、标准最高，亚洲一流的专业级度假型滑雪场，大力推广高山滑雪、户外探险、休闲疗养、观光度假等旅游活动，进一步丰富冬季旅游产品，激活冬季旅游市场，打响宝鸡冬季冰雪旅游品牌，构建全季节旅游格局，努力把宝鸡市打造成为全省乃至西部冰雪运动和冰雪旅游的新高地。

近年来，太白县立足旅游资源优势，坚持“生态立县、特色富民”战略，走“生态化、特色化、民本化、景区化”路子，全力打造全省独具特色的5A级景区县城，初步建成开放的鳌山滑雪场，有初、中、高级滑雪道28条，是目前西北标准最高、规模最大、专业性最强的首座度假型滑雪场。它的建成提升了陕西冰雪旅游和冰雪运动的竞争力，使宝鸡乃至全省冬季旅游由“冷”变“热”。

编辑： 张娟