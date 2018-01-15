当文物遇见硬科技 陕历博与光机所签订战略合作协议

陕西历史博物馆与西安光机所正式签订战略合作协议。曹天宇 摄
西安光机所所长赵卫（左一）与陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃（左二）进行交流。曹天宇 摄
西部网讯 当科学技术遇见文化艺术，会产生怎样的火花？今天（1月15日）下午，陕西历史博物馆与西安光机所正式签订战略合作协议。据了解，双方将首先在“古代壁画典型颜料库建设”项目和“流动博物馆”两个项目上开展合作。
西安光机所承担“古代壁画典型颜料库建设”项目合作任务的是光谱成像技术中科院重点实验室。该实验室近年来大力开展文化遗产保护领域前沿技术研究，尤其是在针对文物遗产修复保护的光谱成像技术领域取得处于国际领先水平的重要成果，双方合作建设古代壁画典型颜料库，将填补我国古代壁画颜料库建设的空白，极大提升我国古代壁画的保护研究水平。
在“流动博物馆”合作项目方面，陕西历史博物馆将突破博物馆陈列展品的传统模式，依托馆藏文物精品展板、文物复仿制品、文物多媒体展示、文化创意产品、互动体验项目以及精彩的文艺演出等方式走出博物馆，走进西安光机所，展示传播陕西历史文化，实现“文化惠民、服务群众”的目的。
作为中国第一座大型现代化国家级博物馆、首批国家一级博物馆和央地共建博物馆。陕西历史博物馆馆藏的171万余件文物中，唐墓壁画是最具特色的藏品种类之一，其数量之多、等级之高、时代序列之完整，在全国乃至全世界都是绝无仅有的。而西安光机所是中国科学院在西北地区最大的研究所之一，在基础光学、空间光学与光谱技术、光电工程等研究领域具有强大学术优势。
此次战略合作协议的签署及未来两项甚至更多具体支撑项目的推进，将进一步加深两个单位学者之间的互相了解，促进科学技术与文化艺术的深度融合。双方坚信，通过不断努力，借助丝绸之路丰厚的文化底蕴遗存，陕西历史博物馆与西安光机所必将在加强文物保护利用和文化遗产保护传承、打造文化强省、讲好中国故事、坚定文化自信、支撑“一带一路”建设中，发挥出更加积极的作用。
编辑： 秦怡
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