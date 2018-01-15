安康一小区业主维权 有人冒充特警出警引发争议

西部网安康讯（记者 毛明博）因不满物业乱收费，1月12日，安康城投沁园小区业主集体维权，警方介入后事态得以缓解。但随后又有着“特警”字样制服的人与群众起冲突后被“曝光”，引发群众质疑。但汉滨警方在了解相关消息后表示，并未派特警出警,目前正对涉嫌冒用特警身份的情况予以调查。

1月12日晚，有人在网络上以《业主维护合法权益，真假特警出手相对》为题发出网帖质疑，并请安康警方查实与群众发生冲突的是否为特警？根据网友所发出的照片上显示，有名戴眼镜男子身穿着有“特警”字样的服装，与群众面向而立，双方疑似撕扯条幅类物品。

有人称，身着“特警”字样服装的疑似安康城投沁园小区的安保人员。但今天上午，记者在安康城投昌盛置业有限公司了解情况时，该公司多名保安和管理人员均称，网友反映的情况不实，“身着‘特警’衣服的人不是我们公司的秩序维护员。”

“经辨认涉嫌冒充警察的人并非公司的保安。” 今天（1月15日），负责管理安康城投沁园小区物业的安康城投昌盛置业有限公司总经理张本利称，当时在业主维权时围观群众较多，既有社会人员，也有当地黄沟村村民，现场一度混乱，所以对这名身着“特警”衣服的人员也没留意。

张本利还称，业主维权导致小区道路受堵车辆无法出入，他们随即报警。公安汉滨分局建民派出所也及时出警了，但未见该局出动特警到城投沁园小区。他称，“不排除有人冒充特警的可能”。

今天，记者从公安汉滨分局和当时出警的建民办派出所获知，城投沁园业主拉横幅维权后，警方接110指令后曾正常出警予以协调，但未曾出动特警。

公安汉滨分局建民派出所相关人员称，他们也是今早才得知有人身着“特警”服装冒充警察的情况，目前已派人调查此事。

编辑： 张娟