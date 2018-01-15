陕西全面建立现代医院管理制度 确保运行高效监督有力

西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西省政府办公厅印发《陕西省建立现代医院管理制度实施方案》，明确到2020年基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。
建立现代医院管理制度是建设中国特色基本医疗卫生制度“立柱架梁”的关键制度安排，是公立医院综合改革的主要目标之一。我省实施方案确定了现代医院管理制度建设三个方面共26项主要任务。
一是完善医院管理制度。首次提出各级各类医院应制定医院章程，规范内部治理结构和权力运行规则，健全医院决策机制，提高医院运行效率。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进院务公开。健全医院医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养培训、科研、后勤、信息等核心管理制度，提高医院科学管理水平。加强医院文化建设，弘扬卫生计生职业精神。全面开展便民惠民服务，构建和谐医患关系。
二是建立健全医院治理体系。明确政府对公立医院的举办职能，健全各级公立医院管理委员会，把主要精力放在管方向、管政策、管引导、管规划、管评价上，落实医院内部运营管理自主权。推进编制人事制度改革，建立符合卫生行业特点的薪酬制度。完善投入补偿新机制，强化政府的投入责任，实现医保、医药和医疗政策的有机衔接。建立严格规范的综合监管机制，实行卫生全行业管理，强化社会监督和行业自律，探索建立第三方评价机制。
三是加强医院党的建设。充分发挥医院党组织领导核心作用。全面加强公立医院基层党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。加强社会办医院党组织建设，做到批准设立社会办医院与党的建设同步谋划、同步设置、同步开展工作。
此次出台的实施方案，标志着我省深化综合医改已经由形成框架转向系统性的制度建设，对于理顺政府和医院的关系，实现政事分开、管办分开，明确医院功能定位，充分释放医院活力，更好地满足人民群众看病就医需求，实现医院治理体系和治理能力的现代化，推进健康陕西建设都具有十分重要的意义。
编辑： 彭芬
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