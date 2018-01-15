市民质疑西安限价商品房违规交易 售罄房源又加价出售

某房屋交易网站上关于出售金色花语城房屋的信息。
西安市房管局“房屋管理服务网”上介绍金色花语城为西安市限价商品房项目。
周先生提供的与中介的聊天记录。
西部网讯（记者 周到）“我去看房的时候都说没房，现在又通过中介加价卖，这算怎么一回事儿。”近日，西安市民周先生向西部网“民生热线”栏目反映，称西安市限价商品房市场存在违规交易的情况。对此，西部网记者进行了调查。
2017年6月，在西安打拼多年的周先生申请到了限价商品房的购买资格。随后，周先生便去多个限价房楼盘看房，但均被告知已经无房可卖。“其中就包括了莲湖区的金色花语城限价商品房小区。”周先生说。
今年1月，周先生无意在某房屋中介网站上看到金色花语城的售房广告，只是价格却高的离谱，是按照商品房的价格在销售。
“因为当时金色花语城售楼部告诉我说已经没房了，我就联系了一下网上的中介，对方称是因为开发商卖的时候留了一套房，现在想要卖出去。”根据周先生提供的微信对话截图，如果周先生要购买金色花语城的房子，需要支付40万的首付，“要买的话是直接跟开发商签合同，房东去打个招呼就行了。”
“首付40万，算下来就8000多一平米了，完全不是限价房的价格。”周先生说，国家出台保障房政策是为了保障民生的住房，现在却被人用来赚钱，着实让人气愤。
那么金色花语城是否整个项目都为限价商品房，记者联系了西安市房管局住房保障处，该处的一名工作人员称房源的事情要咨询其他部门。随后记者根据其提供的号码拨打电话咨询，接听电话的工作人员称，目前限价商品房没有房源，当记者表示希望了解金色花语城的房源性质时，该工作人员称其他的事情不清楚。
随后记者试图从其他渠道了解金色花语城的房源性质，2017年11月13日，曾有网友向西部网“民生热线”栏目反映金色花语城小区暖气费过高的问题，莲湖区曾回复称金色花语城属于政府限价房。而在西安市房管局“房屋管理服务网”上，金色花语城也被介绍为西安市限价商品房项目，并已于2017年1月份售罄，开发商报备的参考均价为4900元每平米。
随后，根据周先生的指引，记者在某房屋交易网站上找到了4条有关金色花语城的二手房信息，86平米的毛坯房屋，开价62万，均价达7200多元。
记者以购房者的身份拨打了该房源的咨询电话，接电话的是该房屋交易网站的员工。对方称，目前金色花语城的房子还可以买，“还是需要限价商品房的购房资格，买的话是直接跟开发商签约，不是个人房源的二手房。”
记者了解到，按照西安市关于限价商品房的规定，在房屋所有权证登记之日起5年内，房屋不得出租、出售、抵押、出借、继承，或者擅自改变住房用途且拒不整改。而金色花语城小区于2015年5月底交房，至今还不满三年。
对此，西部网“民生热线”栏目将继续关注。
编辑： 沈晓芳
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