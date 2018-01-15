陕西去年房产开发企稳回升 完成投资2814.84亿元

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月15日）从陕西省统计局获悉，2017年1-11月，陕西省房地产开发投资速度回稳后持续小幅回升趋势；在新增项目的推动下施工、新开工面积速度和购地速度加快；销售面积增速震荡上升、房地产开发企业到位资金增长趋稳回升，全省房地产开发总体运行平稳向好。

房地产开发完成投资呈现趋稳回升态势

2017年1-11月，全省房地产开发企业完成投资2814.84亿元，同比增长14.5%，增速比1-10月提高2.9个百分点，比全国平均增速高7个百分点。今年以来全省房地产开发投资增速高开低走，1-8月回落到低点，之后呈现趋稳回升态势。

分区域来看，1-11月全省有6个市（区）房地产开发投资增速比1-10月有所提高。其中，渭南市提高幅度较大；西安市占全省房地产投资比重加大，比上月增加0.2个百分点，拉动全省增长12.2%，全省受西安市增长影响较大。

新增项目推动房屋施工和土地购置面积增长加快

2017年1-11月，房屋施工面积23211.97万平方米，同比增长6%，比1-10月提高0.8个百分点。房屋新开工面积3810.97万平方米，同比下降6.7%，降幅比1-10月收窄5.3个百分点。11月新增项目64个，增加施工面积362.35万平方米、新开工面积334.15万平方米，分别占全省11月增加施工面积和新开工面积的64.1%和62.9%，新增项目带入的施工面积和新开工面积成为推动全省施工速度小幅提高的主要原因。

从房地产企业土地购置情况来看，1-11月土地购置面积498.75万平方米，同比增长77.6%，比1-10月提高20.2个百分点；土地成交价款209.01亿元，同比增长235.9%，比1-10月提高73.3个百分点。11月新增项目带入土地购置面积65.44万平方米，占全省11月增加的66.3%。

商品房待售面积增长减缓

从商品房竣工情况来看，2017年1-11月房屋竣工面积2025.22万平方米，同比增长19.7%，比1-10月回落8.3个百分点。11月末，全省商品房待售面积967.1万平方米，同比增长20.5%，比10月末回落1.5个百分点，增加14.28万平方米。现房销售面积增速比1-10月提高4.8个百分点，由于现房销售速度加快，11月末商品房待售增长减缓。

分区域来看，西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、汉中市和安康市待售面积比2月末有所减少，其中，西安市和渭南市减少最多，分别减少24.99万平方米和13.44万平方米；其余4个市（区）的待售面积比2月末有所增加，其中榆林市待售面积增加最多，增加53.39万平方米。

编辑： 熊惠玲