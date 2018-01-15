榆林车管所推便民新措 业务办理可声讯+网络咨询

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月15日），榆林交警支队车管所正式启用声讯服务中心，给车主和驾驶员提供政策咨询服务，同时还接受群众意见建议、受理群众举报投诉和反馈回访群众等。
据了解，榆林交警支队车管所声讯服务中心以 “0912-3288166”专线电话和车管所官方微博、微信为载体，通过“语音接听解答”和“在线图文回复”等方式，为广大车主和驾驶人提供权威全面的车驾管法律法规和政策咨询服务。
下午3点，西部网、陕西头条记者以车主身份致电该热线，咨询了新能源汽车上牌的有关规定，工作人员予以热情解答。该声讯服务中心目前有3名工作人员，接受群众咨询，征集意见建议、受理举报投诉、反馈回访等，工作时间为每个工作日的9:00--17:00。
“开设车管声讯服务，是榆林车管所坚持以人民为中心的发展思想，让群众有更多获得感的具体体现，是服务窗口前移的有力创新，是服务方式信息化的有效呈现，是践行让群众最多跑一次的重要举措。”榆林市交警支队车管所负责人称。
据介绍，榆林车管所将不断完善服务功能，优化服务模式，提升服务水平，全力推进声讯服务规范化、专业化建设，将声讯服务打造成服务群众的新干线，警民和谐的连心线，执法监督的阳光线。
编辑： 张娟
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