榆林机动车驾驶人超92万 8成是"老司机"驾龄超4年

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月15日）上午，记者从榆林市交警支队车管所了解到，截至2017年底，榆林市的机动车驾驶人超92万人，全市机动车保有量突破68万辆。
据了解，到2017年底，榆林市的机动车驾驶人达926658人，其中汽车驾驶人达900538人；全市机动车保有量为684585辆，其中，汽车保有量为618800辆。
数据显示，榆林市92.6万人的驾驶员中，“主力军”还是男性驾驶员，有677073人，而女性驾驶员只有249585人，还不到总驾驶人数量的三成。
榆林的“老司机”比较多，驾龄在4年以上的驾驶员将近八成。驾龄不满1年的驾驶人只有69182人，驾龄为1-3年的驾驶人有137243人，仅占全市机动车驾驶人总数的 7.5%、14.8%。
值得一提的是，榆林市还有两万多名驾龄超过20年的“资深老司机”，占全市机动车驾驶人总数的2.6%。
此外，去年年底，陕西省第一副新能源号牌在榆林市车管所首发，目前榆林已有98辆新能源汽车挂上了“陕K”绿色专用号牌。
编辑： 钟莹
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