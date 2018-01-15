本周陕西大部无明显降水 关中雾霾将持续加重

本周陕西关中地区雾霾频发，空气质量堪忧。

西部网讯(记者 秦振) 陕西关中近期气温较低，气象条件不利于扩散，导致雾霾持续加重。记者今天(1月15日)从陕西省气象台了解到，未来几天全省持续干冷，今明陕南或有雪，但关中地区的霾将持续加重，市民出行需做好防护。

关中地区雾霾持续加重 森林火险等级高

周末两天，陕西关中大部出现霾，在榆林北部、延安中部、西安东部、咸阳、铜川、渭南、宝鸡等地仍有积雪，榆林北部、西安中部和西部、渭南南部、咸阳南部、陕南大部分地区积雪消融明显。

今晨最低气温（截至7时）分布中，陕北大部-12～-8℃，最低延长-12.1℃；关中大部-10～-4℃，西安城区-3.8℃；陕南大部-6～3℃。

今天早晨，陕南多地出现能见度410-490米的浓雾。而陕北、关中以及陕南的商洛森林火险气象等级为3-4级，属于较高-高度危险，本周将维持这样的格局，需注意防范。

本周陕西大部无明显降水 温度低雾霾严重

据最新天气预报显示，今天晚上全省阴天，汉中南部、安康南部有小雨或雨夹雪(0～3毫米)，关中将有重度霾。

其中，西安、咸阳、宝鸡、渭南空气污染气象条件五级，很不利于空气污染物的稀释、扩散和清除；汉中地区空气污染条件四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除，其他地区一般或较好，为2-3级。

而到了明天，全省阴天转多云，汉中南部、安康南部有小雨或雨夹雪，关中仍旧有重度霾。西安城区气温0℃以下时段为16日07-09时，道路易结冰。

在空气污染气象条件中，西安、咸阳、渭南局地可达到六级，极不利于空气污染物的稀释、扩散和清除；铜川、汉中空气污染气象条件四级，不利于空气污染物稀释、扩散和清除。

“这样的天气是因为没有强冷空气所致，陕南的降水量级也不够大，这周基本都是这样的情况，所以大家适当减少外出，真要外出时防护工作必不可少。”陕西省气象台首席预报员刘勇接受采访时说道。

编辑： 钟莹