本周陕西大部无明显降水 关中雾霾将持续加重

本周陕西关中地区雾霾频发，空气质量堪忧。
西部网讯(记者 秦振) 陕西关中近期气温较低，气象条件不利于扩散，导致雾霾持续加重。记者今天(1月15日)从陕西省气象台了解到，未来几天全省持续干冷，今明陕南或有雪，但关中地区的霾将持续加重，市民出行需做好防护。
关中地区雾霾持续加重 森林火险等级高
周末两天，陕西关中大部出现霾，在榆林北部、延安中部、西安东部、咸阳、铜川、渭南、宝鸡等地仍有积雪，榆林北部、西安中部和西部、渭南南部、咸阳南部、陕南大部分地区积雪消融明显。
今晨最低气温（截至7时）分布中，陕北大部-12～-8℃，最低延长-12.1℃；关中大部-10～-4℃，西安城区-3.8℃；陕南大部-6～3℃。
今天早晨，陕南多地出现能见度410-490米的浓雾。而陕北、关中以及陕南的商洛森林火险气象等级为3-4级，属于较高-高度危险，本周将维持这样的格局，需注意防范。
本周陕西大部无明显降水 温度低雾霾严重
据最新天气预报显示，今天晚上全省阴天，汉中南部、安康南部有小雨或雨夹雪(0～3毫米)，关中将有重度霾。
其中，西安、咸阳、宝鸡、渭南空气污染气象条件五级，很不利于空气污染物的稀释、扩散和清除；汉中地区空气污染条件四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除，其他地区一般或较好，为2-3级。
而到了明天，全省阴天转多云，汉中南部、安康南部有小雨或雨夹雪，关中仍旧有重度霾。西安城区气温0℃以下时段为16日07-09时，道路易结冰。
在空气污染气象条件中，西安、咸阳、渭南局地可达到六级，极不利于空气污染物的稀释、扩散和清除；铜川、汉中空气污染气象条件四级，不利于空气污染物稀释、扩散和清除。
“这样的天气是因为没有强冷空气所致，陕南的降水量级也不够大，这周基本都是这样的情况，所以大家适当减少外出，真要外出时防护工作必不可少。”陕西省气象台首席预报员刘勇接受采访时说道。
编辑： 钟莹
娱乐只见一杯清茶，一片面包片，一碟子蔬菜沙拉，这就是林俊杰一顿晚餐的所有吃食。如此清淡味寡又绿色养生的菜谱让许多网友心疼。01-15
娱乐郑钧发博感慨中国流行音乐文化“长出了成年人的龌龊，却只有婴儿脆弱的身体”，被不少网友认为是在暗指最近闹得沸沸扬扬的PG ONE事件。01-15
娱乐首发阵容：汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、GAI（周延）、张天上演了一番专业歌手之间的顶尖较量。01-15
娱乐在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。当日，在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。01-15
娱乐1月13日，在意大利米兰，中国游泳运动员宁泽涛在时装发布前抵达。01-15
娱乐正在热映中的《妖猫传》获最佳导演、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术指导、最佳造型设计、最佳视觉效果6大奖项提名，领跑本届亚洲电影大奖。01-14
娱乐如一只鸿雁翩然高飞，在胡松华高亢嘹亮的歌声中，一幅草原的图景徐徐展开，小小的舞台在她的脚下仿佛生出碧草如茵。01-14
娱乐本期，宋小宝、常远变身古蜀国平民百姓，却因交不起地租成为侯府苦役，开始了一波三折的打工还债之路。01-13
娱乐昆凌戴着黑色棒球帽，皮肤白皙身材纤细和周杰伦穿同款运动服，笑容甜美，夫妻俩十分的恩爱，小周周也罕见出镜，扎着俩小辫，虽然只是背影，画面非常的温暖有爱。01-12
娱乐首期节目中，最让观众震撼的是老戏骨赵立新，他对声音的掌握被观众认为“达到炉火纯青的境界”。01-12
娱乐据悉，由李一桐主演的超级剧集《媚者无疆》已于近日杀青，接下来她将全身心的投入到由冯小刚监制的超级巨制《剑王朝》的拍摄中。01-12
娱乐周冬雨亮相机场，心情大好花式卖萌俏皮灵动。01-12