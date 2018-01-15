汉中女子5岁离家被拐24年后归乡 称“都会好起来”

许梅梅和父亲。
记者了解到，这次之所以能找回来，是因为许梅梅得到了一个“宝贝回家”寻亲网的帮助。
许梅梅回来了，见到亲人就开始说起小时候零碎的记忆碎片。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张欣然 赵祎伟）今年29岁的周秀娟在5岁以前还有一个名字叫许梅梅，她5岁那一年与家人分别，被卖到了河北石家庄的一户人家，今天她终于回来了。
14日，当记者见到许梅梅时，这个姑娘坐了一夜的火车才赶到西安火车站。
许梅梅：“我现在很激动。我很想快点回家……”
据了解，许梅梅的老家在汉中汉台区武乡镇。而这次回家认亲，她的养父也跟着一起来了。
记者：“还有十几分钟就到家了，什么心情？”
许梅梅：“心跳加速，但这里感觉不是很熟悉，变了很多，和小时候不一样。”
养父：“我也高兴，孩子能够了一个心事，我也就跟着高兴。”
而当问到许梅梅是如何被拐卖到河北的，养父也说不清楚，只知道第一次见到梅梅时是在一个亲戚家里。
养父：“我去亲戚家，看到他家有两个小孩。一个就是她。那个人就对我说，你把她领走吧。我就领走养了。”
经过长途跋涉，许梅梅终于回到了家中。见到了大妈、爷爷奶奶，大家都激动的哭了。
许梅梅：“我终于回来了，这是咱家啊，和原来不一样了，这个院子我还记得。”
许梅梅：“我想起小时候我一个人在外面，他们都嘲笑我没有爸爸妈妈，我在外面很孤单，很无依无靠……”
和家人相见都很亲切，但唯独见到爸爸却有些不知所措。
父亲：“我带她去石家庄打工，把她弄丢了，没找到。然后就回来了，再过两年再去找还是没找到。”
父亲：“我很高兴，也很难过，觉得很愧疚……”
记者了解到，这次之所以能找回来，是因为许梅梅得到了一个“宝贝回家”寻亲网的帮助。
父亲：“对不起……”
许梅梅：“过去就过去了，慢慢都会好的……”
终于，许梅梅回来了，见到亲人就开始说起小时候零碎的记忆碎片，进而也拉近了一家人的距离。24年长吗？很长，太长了。一个人在外生活，不知到真正的家在哪，可以说，度日如年。24年长吗？其实也不长，只要你能找回来，家一直都在。
许梅梅：“只要我奶奶愿意，我就想留在这儿，这毕竟是我的家，但是我也会照顾好我的养父的。”
编辑： 钟莹
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