高一学生因迟到与老师发生口角，被踢中隐私处。

高一学生因迟到与老师发生口角。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）西安的刘女士向记者反映，自己的孩子上高一，前几天和学校一位教职工发生口角动起了手，孩子被老师踢了一脚，这被踢的部位，刚好就在隐私处。

高一学生被老师踢裆 下体受伤

刘女士：“当时（11日）我在家里正睡觉呢，然后就突然接到孩子在学校打过来的电话，他就给我说早上的6点55分，学校老师打人了。”

电话里，刘女士的孩子小宇情绪慌乱，这让她也跟着紧张起来，于是她立刻赶往孩子所在的西工大自强补习学校。

刘女士：“看到孩子脸上有伤，脖子上也有被掐伤的痕迹。孩子告诉我，老师掐着他的脖子扇他的脸，然后把脸抓伤了，然后用脚踹他的裆部了。”

孩子反复说的裆部，就是自己的隐私部位，这让做母亲的刘女士有些担心。

刘女士：“他就说他裆部那特别的疼，然后我就带娃去医院看了，医生通过各种检查，医生就确诊娃是创伤性睾丸附睾炎。”

刘女士说，从事发1月11日上午到现在，孩子小宇的下体仍然有不时的疼痛感，走路更是要特别注意。

小宇（化名）：“当时疼，当时一瞬间就感觉膀胱那特别抽，两个腿得排开，夹着就感觉难受。”

14日上午，记者陪同小宇的父母见到了学校的一位老师。他说事发时，他恰巧目睹了一些过程。

西工大自强补习学校老师：“我是在三楼，听见两人声音比较大，我就下去，（看到）他们俩就扭打在一起，赶紧把他们分开。”

事发学校

医生确诊小宇为创伤性睾丸附睾炎。

因迟到起口角 打人老师已被辞退

和小宇发生冲突的老师究竟是谁？两人就到底是为什么会扭打在一起？

西工大自强补习学校老师：“学生是6点半上早读，那几天他是天天早上迟到，老师说在外面稍等一会，要长长记性。孩子可能是说什么了，两人就发生口角，政教老师揪着他领子到门卫室，孩子嘴里面可能说脏话了，孩子说推了他（老师）一下。”

之后，据小宇回忆，在短短几分钟的缠斗中，他被这位姓胡的老师用棍子抽打，期间还踢了一脚，正中裆部。

刘女士：“因为孩子受伤的部位是很敏感的部位。我也特别担心这个以后对孩子的一生都是有很大影响的。”

目前，对于小宇看病所花费的医药费，学校还未垫付，也没有对日后孩子身体恢复情况给出书面承诺，这也是刘女士现在特别担心的问题。

西工大自强补习学校杨校长：“后面学校的意见态度就是，（受伤学生）该看病就看病，对他（老师）的处理就按照最严肃的处理。”

记者了解到，这位胡姓男老师，是学校政教处的一位领导，目前，这位老师已经被学校辞退。

西工大自强补习学校杨校长：“昨天（13日）把胡老师开除了。董事会研究后觉得胡老师这个事情太严重了，胡老师违纪严重开除。”

记者：“啥时候走的？”

西工大自强补习学校杨校长：“昨天下午。”

编辑： 钟莹