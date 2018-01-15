高一学生因迟到与老师发生口角，被踢中隐私处。
高一学生因迟到与老师发生口角。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）西安的刘女士向记者反映，自己的孩子上高一，前几天和学校一位教职工发生口角动起了手，孩子被老师踢了一脚，这被踢的部位，刚好就在隐私处。
高一学生被老师踢裆 下体受伤
刘女士：“当时（11日）我在家里正睡觉呢，然后就突然接到孩子在学校打过来的电话，他就给我说早上的6点55分，学校老师打人了。”
电话里，刘女士的孩子小宇情绪慌乱，这让她也跟着紧张起来，于是她立刻赶往孩子所在的西工大自强补习学校。
刘女士：“看到孩子脸上有伤，脖子上也有被掐伤的痕迹。孩子告诉我，老师掐着他的脖子扇他的脸，然后把脸抓伤了，然后用脚踹他的裆部了。”
孩子反复说的裆部，就是自己的隐私部位，这让做母亲的刘女士有些担心。
刘女士：“他就说他裆部那特别的疼，然后我就带娃去医院看了，医生通过各种检查，医生就确诊娃是创伤性睾丸附睾炎。”
刘女士说，从事发1月11日上午到现在，孩子小宇的下体仍然有不时的疼痛感，走路更是要特别注意。
小宇（化名）：“当时疼，当时一瞬间就感觉膀胱那特别抽，两个腿得排开，夹着就感觉难受。”
14日上午，记者陪同小宇的父母见到了学校的一位老师。他说事发时，他恰巧目睹了一些过程。
西工大自强补习学校老师：“我是在三楼，听见两人声音比较大，我就下去，（看到）他们俩就扭打在一起，赶紧把他们分开。”
事发学校
医生确诊小宇为创伤性睾丸附睾炎。
因迟到起口角 打人老师已被辞退
和小宇发生冲突的老师究竟是谁？两人就到底是为什么会扭打在一起？
西工大自强补习学校老师：“学生是6点半上早读，那几天他是天天早上迟到，老师说在外面稍等一会，要长长记性。孩子可能是说什么了，两人就发生口角，政教老师揪着他领子到门卫室，孩子嘴里面可能说脏话了，孩子说推了他（老师）一下。”
之后，据小宇回忆，在短短几分钟的缠斗中，他被这位姓胡的老师用棍子抽打，期间还踢了一脚，正中裆部。
刘女士：“因为孩子受伤的部位是很敏感的部位。我也特别担心这个以后对孩子的一生都是有很大影响的。”
目前，对于小宇看病所花费的医药费，学校还未垫付，也没有对日后孩子身体恢复情况给出书面承诺，这也是刘女士现在特别担心的问题。
西工大自强补习学校杨校长：“后面学校的意见态度就是，（受伤学生）该看病就看病，对他（老师）的处理就按照最严肃的处理。”
记者了解到，这位胡姓男老师，是学校政教处的一位领导，目前，这位老师已经被学校辞退。
西工大自强补习学校杨校长：“昨天（13日）把胡老师开除了。董事会研究后觉得胡老师这个事情太严重了，胡老师违纪严重开除。”
记者：“啥时候走的？”
西工大自强补习学校杨校长：“昨天下午。”
编辑： 钟莹
娱乐只见一杯清茶，一片面包片，一碟子蔬菜沙拉，这就是林俊杰一顿晚餐的所有吃食。如此清淡味寡又绿色养生的菜谱让许多网友心疼。01-15
娱乐郑钧发博感慨中国流行音乐文化“长出了成年人的龌龊，却只有婴儿脆弱的身体”，被不少网友认为是在暗指最近闹得沸沸扬扬的PG ONE事件。01-15
娱乐首发阵容：汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、GAI（周延）、张天上演了一番专业歌手之间的顶尖较量。01-15
娱乐在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。当日，在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。01-15
娱乐1月13日，在意大利米兰，中国游泳运动员宁泽涛在时装发布前抵达。01-15
娱乐正在热映中的《妖猫传》获最佳导演、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术指导、最佳造型设计、最佳视觉效果6大奖项提名，领跑本届亚洲电影大奖。01-14
娱乐如一只鸿雁翩然高飞，在胡松华高亢嘹亮的歌声中，一幅草原的图景徐徐展开，小小的舞台在她的脚下仿佛生出碧草如茵。01-14
娱乐本期，宋小宝、常远变身古蜀国平民百姓，却因交不起地租成为侯府苦役，开始了一波三折的打工还债之路。01-13
娱乐昆凌戴着黑色棒球帽，皮肤白皙身材纤细和周杰伦穿同款运动服，笑容甜美，夫妻俩十分的恩爱，小周周也罕见出镜，扎着俩小辫，虽然只是背影，画面非常的温暖有爱。01-12
娱乐首期节目中，最让观众震撼的是老戏骨赵立新，他对声音的掌握被观众认为“达到炉火纯青的境界”。01-12
娱乐据悉，由李一桐主演的超级剧集《媚者无疆》已于近日杀青，接下来她将全身心的投入到由冯小刚监制的超级巨制《剑王朝》的拍摄中。01-12
娱乐周冬雨亮相机场，心情大好花式卖萌俏皮灵动。01-12