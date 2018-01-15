女子收到假的逮捕令和协查通知，被电话诈骗25万多。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩）最近一段时间，一连串的神秘电话，打破了谢女士正常的生活，而且还让25万多元现金有去无回了。

从1月6日开始，自称是宝鸡市和北京市公安机关民警的一伙人，就通过一连串的电话找到了家住在西安市三桥附近的谢女士。

谢女士：“说我为一个失踪的儿童做过入院登记，当时那个小孩被打的遍体鳞伤。”

对方在电话中声称，谢女士用身份证给失踪儿童做入院登记的事儿不仅发生在北京市，还牵扯了一起刑事案件。

由于谢女士的确曾经在北京呆过一段时间，所以这突如其来的事情一下子令30岁的谢女士吓的不轻，关键是对方还清楚的掌握了她的真实身份信息，这使得她心中的疑虑淡了许多。

谢女士：“他们最终给我发了一个协查通知，还有个逮捕令，以及一个孩子被打的遍体鳞伤，全身插满仪器的一张照片，所以我就相信了。”

对方说是要进行资金公证清查，才能还谢女士清白，所以信以为真的谢女士就按照对方的要求，将自己的钱转了过去，总共25万多元。

谢女士：“他们给了我一个网址，然后双击之后，打开是一个小窗口，然后没过多久，钱就没了。”

而更让谢女士崩溃的是，过了几天后，对方竟明说，这就是诈骗。

对方：“你听清楚了哦，其实这是一个诈骗的手法。”

谢女士：“那你意思说我是受骗对吗？”

对方：“嗯，对的。”

谢女士的丈夫：“我感觉天都塌下来了，这25万多元不是个小数字，打工了几年的钱，就这样被骗子在几天内都骗完了。”

最终事发后，谢女士和丈夫也到辖区的三桥新街派出所了报了警，警方也开始介入调查此事。

目前，谢女士再次拨打这些骗子的电话时，都已经关机了。在这里，我们也想再次提醒其他人，临近年关，一定要谨防这种冒充公安机关的电信诈骗电话，擦亮自己的眼睛，切勿上当受骗。