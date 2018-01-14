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“空中120”来啦 宝鸡开启空地一体化救援新时代

时间：2018-01-14 23:30:08  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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“空中120”来啦 宝鸡开启空地一体化救援新时代

1月14日，宝鸡市“空中120”航空医疗救援启动仪式在宝鸡市渭滨中学举行，标志着宝鸡市正式开通了以急救中心、人民医院为桥梁纽带的航空医疗救援通道，同时也开辟了宝鸡市急救中心“空地结合”的院前紧急医疗救援新模式。

 
“空中120”来啦 宝鸡市开启空地一体化救援新时代。
 
 
模拟救援演练。
 

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 1月14日，宝鸡市“空中120”航空医疗救援启动仪式在宝鸡市渭滨中学举行，标志着宝鸡市正式开通了以急救中心、人民医院为桥梁纽带的航空医疗救援通道，同时也开辟了宝鸡市急救中心“空地结合”的院前紧急医疗救援新模式。

航空医疗救援是现代化医疗体系中必不可少的重要组成部分，受地面交通影响小，能够打破空间和地域限制，快速反应，极大地缩短危重患者的救治时间，特别是在自然灾难、大型活动保障、高端医疗保障、重大突发事件救援等方面都有着无法替代的优势。

据介绍，“空中120” 配备有呼吸机、除颤监护仪、注射泵、吸引器等专业医疗设备，可在转运的同时进行简单的医疗救护，最大限度保障患者的生命体征平稳。

宝鸡市“空中120”航空医疗救援开通运行后，宝鸡市民只需拨打120，就能对接航空医疗救援中心。宝鸡市急救中心将进一步加强沟通，做好协调，继续探索完善宝鸡市空中医疗救援运行机制，健全空地院前急救对接制度，构建空中医疗救援与院内救治衔接流程，开展空中医疗救援学术交流，确保宝鸡空中医疗救援高效运行、发挥作用。

编辑： 张澍田

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