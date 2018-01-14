西安市城管局今晚派专人值守 雪后20分钟内开始除雪

西部网讯（记者 刘望）根据预报，明天（1月15日）西安市将出现小雪天气。由于气温较低，下雪后在立交桥上下桥口、辅道、匝道、非机动车道、人行道、低洼路段有可能出现路面结冰，影响道路通行。西安城市管理局将根据天气状况启动应急响应，确保冰雪及时清除，道路畅通。

据了解，各区县、开发区城市管理部门正在加紧购置一批专业除雪车辆，目前高新区、曲江新区已采购完成。今晚，城管部门会安排专人值守,一旦出现雪情将在20分钟内启动除雪工作,保洁人员和除雪车辆随时出动,同时也会做好道路除冰工作。明早若有降雪，各级城管部门会立即动员辖区商户和单位按照“三包”责任清扫门前积雪。

应急响应期间，城管部门将临时租赁社会单位通用工程机械，满足应急时的工作需要。西部网、陕西头条记者了解到，城管系统已紧急补充融雪剂、推雪板等各种应急物资，做好再次出现的极端雨雪天气的应对处置。

此外，西安市城管局还将组织全市各区县、开发区开展扫雪除冰工作演练，提升城市管理系统应对雨雪灾害的能力。

编辑： 张澍田