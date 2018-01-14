【微观】2018初雪考验西安 马克龙访华首站来陕

“12月没有下的雪，1月份都还给你！”2018年才刚刚开启，陕西人民就被降雪霸屏。一波寒潮还未平息，一波又将侵袭。过去这两周，微博里的陕西都发生了哪些大事，你还记得吗？一起来回顾。

【老陕最关心】

2018年的首场雪，在老陕的期盼中来了。大雪带来了湿润的空气，令三秦大地银装素裹、分外妖娆，但也给交通出行带来了诸多不便。路面结冰、公交难挤、行人摔伤、地铁控流、班车停运、火车晚点……西安市民一边吐槽“城市应急能力太差”，一边羡慕“南京没有积雪的路面”。

11.3万余人次环卫工上路除雪，4000余警力确保路面安全畅通，千名市政职工扫雪抛撒融雪剂……在质疑和反思声音的背后，其实有很多人在默默付出。1月6日下午，西安市政府发出了“同心协力 全员参与 共御冰雪”倡议书；1月8日周一早高峰，主干道及人行道上的积雪和冰层已消失不见。我们不仅要向风雪中的他们致敬，同时也希望这次“雪考”中凸显的问题和教训，能转化为城市管理进步的动力。

如果说外国领导人去北京、上海是为了看中国的现代，那来西安无疑是为感受中国的历史。法国总统马克龙1月8日起访问中国，首站就选择了西安，他在一天内走访四个文化积淀深厚的景点：秦始皇帝陵博物院、大雁塔、化觉巷清真大寺、大明宫国家遗址公园。在大明宫丹凤门，马克龙发表了演讲，表达对中国文化的喜爱，甚至表示：“以后每年都要来中国。”

【西安身边事】

“能手机支付就不用现金”,这是现如今很多年轻人的消费常态。2018年1月1日起，西安地铁开通了扫码乘车，不管是西安市民还是外地游客，只要下载西安地铁APP或通过支付宝扫码过闸，就能在所有地铁站进出乘车。有网友说：“再也不用担心忘带卡又没零钱买票了。”

1月9日，长安通扫码乘公交也正式扩展，下载长安通APP并注册二维码应用，均可使用手机扫码坐公交，享受与刷长安通卡片同等优惠。目前可实现扫码乘车的公交线路有12条，下一步将实现更多车辆的扫码乘车。

春节前后，还会推出华为、小米NFC手机的刷手机乘车。有网友评论：“厉害了，我的大西安。”也有网友建议：“APP太单一，希望扫码支付能和微信或支付宝打通。”

最近，长安大学一只会“监考”的学霸喵星人意外走红。不仅平时能帮老师监考，自习能陪同学读书，睡觉还帮忙按摩！据了解，校方正在给这只喜欢学习爱思考的“网红喵”征名，并附送一个月猫粮。网友：原来每个学校都有一只专属猫……

【市民最气愤】

1月6日晚上，蓝田县人民医院急诊科34岁女护士韩某上班途中失联。1月8日清晨，韩某的尸体在其居住的小区附近被发现，警方确认韩某系被害身亡。亲友称，因为当天下雪路滑，受害人是步行通过一条小路去上班的。这条小路直通小区后门，沿着河道，相对比较偏僻，也没有路灯。当日丈夫因为喝酒了，就没有送她去上班，而事发时，她还怀着二胎……

1月9日下午2时许，蓝田警方宣布，犯罪嫌疑人王某在蓝田县城被抓获，其对犯罪事实供认不讳。据了解，王某和受害人是邻居。知情人士介绍，案发当晚，王某见受害人韩某一人独行，临时起意，抢劫杀人。王某抢劫时，曾遭到韩某强烈反抗。王某杀害韩某并拿走其随身物品和包，但其包内并无多少现金。而当民警抓捕王某时，他没有任何反抗，“淡定超出所有人想象！”

不少网友表示痛心：“为财，你拿财就是，何至于伤人性命，何况是一个身怀六甲之人……”；还有网友提醒：“女孩子千万不敢一个人走小道、抄近路，一定要牢记那些保护自己安全的基本常识”。

继1月5日罗某在合肥火车站阻挡高铁车门关闭后，1月11日，陕西宝鸡南站也出现了一起“高铁堵门”事件。涉事女子因与老公吵架、希望突然下车的老公重新上车而拦在了车厢门口。视频当中，列车长及警察都对该女子进行劝阻甚至警告，但该女子仍然站在车门处，并对其他乘客喊叫。

有观点认为，此类事件中，一线执法人员因为怕被质疑是暴力执法，往往以劝说和口头警告为主，反而让涉事人有机会阻止列车正常发车。春运即将到来，一个人的行为不仅可能影响到全车旅客的行程，更有可能给本已满负荷运转的铁路系统带来安全隐患。

【平凡中坚守】

对普通人来说，机械重复、起早贪黑的保洁工作尚显繁重，但47岁独腿聋哑保洁员尚五一一干就是12年。因为这工作是他和妻子的生活保障。忙的时候两口子每天早上四五点起床，下午六七点收工，一年四季，不论下雨，还是下雪，他们总会出现在马路上，干活卖力，清扫干净。“他知道身体有缺陷，所以一定要干得和别人一样甚至更好。”网友评论：每次看到这种新闻，鼻子就忍不住泛酸，为努力认真生活的人点赞！

1月11日，陕西37岁脑外科医生畅涛在朋友圈公开了一封给5岁女儿的千字长信，“因手术，凌晨2点将孩子拽出被窝，交给值班护士照顾”；“别的孩子抱着洋娃娃，女儿却翻看‘人体解剖图’……”信中记录了医生夫妇和女儿的日常，也透露着这位父亲对女儿的歉疚与爱。

该信被近200名医生朋友点赞留言并转发，有人直呼“泪目”。畅涛说，医生这个职业，即使懂得平衡工作和家庭，也常常失衡。但既然选择了，就无怨无悔……有网友评论：“希望那些为了事业而牺牲自我的医务人员都能被世界温柔以待。”也有网友说：“所有人都不容易，多一丝包容，少一份误解。”

（整合编辑：蔡菲菲）

编辑： 蔡菲菲