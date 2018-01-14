铜川发生一起交通事故，高速交警深夜救援。
铜川发生一起交通事故，高速交警深夜救援。
西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞） 近日，延西高速铜川段发生一起交通事故，其中一名伤者被甩到了十几米的深沟，铜川高速交警在寒冬深夜紧急救援，最终将两名车祸伤者平安送到医院，转危为安。
1月13号凌晨2点半左右，铜川市高交大队玉华宫执勤点民警接到一起报警，称延西高速公路西安至延安方向，在界桩立交附近有一辆半挂车撞到了路边的护栏上。
铜川市高交大队玉华宫执勤点民警张王幸：“车上的司机满头是血在驾驶位上，另外一名司机被甩出车外，掉在了路边的十几米沟底，由于沟比较深，近期下雪温度很低，情况比较紧急。”
民警立即出警赶往现场，迅速对事故现场进行警戒，查看半挂车驾驶员伤情，司机称车内还有一人正在睡觉，穿着较少被甩到沟底。民警随即通过车载喊话器进行呼救，由于沟底积雪较厚、杂草丛生，夜间视线受阻，给搜救带来了很大难度。民警和消防官兵一边探路一边喊话，最终通过伤者的回应确定了其具体位置。
铜川市高交大队玉华宫执勤点民警张王幸：“我们利用强光手电在一片积雪覆盖的草丛中发现了伤者，当时伤者上身赤裸，下身只穿着一条秋裤，由于受伤无法自由行动，我们随后找路下沟，拿着棉衣棉被给伤者盖上，后我们利用担架把伤者抬了上来。”
等待在路面的医护人员对伤者进行紧急处理后，送往宜君县人民医院进行抢救。截止记者发稿时，两名伤者由于存在不同程度的骨折，目前仍在医院进行休养，情况稳定。
编辑： 谢卓
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