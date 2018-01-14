明日西安或将再迎降雪 交警发布交通预警

西部网讯（记者 刘望）明日（1月15日）周一，西安市机动车尾号限行1和6。市气象台对近期极端天气经过研判后预测1月15日（周一）西安市将有小雪。西安交警预测明日早高峰各学校周边，施工路段将会出现流量小高峰。
由于气温较低，下雪后在立交桥上下桥口、辅道、匝道、非机动车道、人行道、低洼路段有可能出现路面结冰，影响道路通行，擦碰事故增多。各郊县大队辖区、高速山区段将会因雪天造成事故多发、易拥堵情况。
西安交警将根据天气状况，做好应急勤务响应，加派警力上街疏导交通，配合市政等部门做好应急准备工作，确保畅通。
为确保全市人民出行安全、顺畅，西安交警提醒大家：
1、请驾驶员朋友们外出提前关注天气预报，注意收听广播电台，及时关注西安交警官方微博@畅通西安、西安交警微信公众号和室外诱导屏提示信息，了解道路交通情况。
2、如遇雪天，请大家开车谨慎驾驶，尽量选择公共交通出行，新手、无冰雪路面驾驶经验的驾驶员，尽量不开车，改为采用步行、乘坐公交车、地铁等公共交通工具。
3、周一早高峰交通出行需求增加，如遇下雪，建议上班的群众提前出门或错峰出行，路上预留足够的时间，尽量避开行车、乘车的高峰，缓解高峰时期交通压力。
4、开车时杜绝争道抢行、占道妨碍通行的情况发生，不要随意变道，注意互相礼让，减少人为因素对道路通行的不利影响。
5、雪天事故多发，遇小的车辆剐蹭事故，可通过“西安交警”微信公众号和全市各交通事故快处快赔服务中心处理，尽快撤除现场，避免因事故占用道路资源造成交通拥堵加剧。
6、雪天乘坐公交车请在站内等候，不要站在路面上，防止车辆侧滑引发事故。无论是坐公交还是坐地铁，希望大家都能相互理解，互相礼让，排队有序乘坐，既保障了安全，又体现了文明。
7、要走高速公路出行的市民，请关注西安交警微信、微博路况发布，或拨打12122、122、88585211（高速大队）查询路况，合理安排出行，西安交警将尽心尽力为您保驾护航。
8、城市交通需要大家共同维护，如遇下雪，希望各单位能积极行动起来，主动清扫门前积雪，铲除结冰，保证单位门前道路畅通，方便群众出行。
编辑： 高政超
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