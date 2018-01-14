产业脱贫看麟游 龙头企业引领互助组帮带助贫困户脱贫

光伏发电与绿色现代农业相结合的现代农业助力贫困户增收脱贫

光伏产业园带动了不少农户发展现代农业致富，图为魏克荣正在大棚里查看草莓长势。

麟游县铁炉沟村脱贫示范户吕双虎在村子爱心积分超市整理货架。

西部网宝鸡讯(记者 鲁鹏飞) 麟游县在脱贫攻坚工作中，在不断加大产业发展扶持力度的同时，创新脱贫模式，大力发展“贫困户+互助组+合作社+龙头企业”“龙头企业+合作社+互助组+农户”的“互助组+”模式，通过龙头企业的引领带动及互助组的互帮互带示范作用，扶志扶智，带动贫困户增收脱贫。

龙头企业引领贫困户发展现代农业增收脱贫

“棚上发电、棚下种养、园区旅游”，在麟游县九成宫镇丰塬村的华盛绿能光伏农业园区，采取太阳能光伏发电与绿色现代农业相结合的模式，将太阳能发电、高效农业、观光旅游有机结合，实现生态建筑、清洁能源与绿色农业一体化，种植蔬菜、茶叶、红豆杉、油葵等1000亩，年生产各类高端设施蔬菜1万吨，吸引城乡富余劳动力600多人。

园区通过吸纳贫困户入股、就业务工、土地流转、创业，增强贫困户脱贫“造血”能力，帮助贫困户脱贫增收。去年以来，产业园将81个光伏冬暖大棚免除全年1万多元的租金，划分给丰塬村166户贫困户经营。光伏产业园还与九成宫镇500多户贫困户签订产业资金入股协议，每股3万元股金年可分红3000元，贫困户在园区打工有收入，流转的土地有流转费、入股有收益，实现多途径增收。

“以前靠种庄稼一年毛收入才三四千元，现在我在园区搞清洁工作，每月有2000多元的工资，我还用土地流转的费用包了一个大棚种草莓，园区给贫困户免除大棚租金，除此之外，园区还免费给予种植草莓技术指导和培训，现在我的草莓已经挂果了，马上就能出售，这一棚草莓保守估算能收入两三万元。”麟游县九成宫镇丰塬村67岁的魏克荣家3口人，老伴生病，儿子在外打工，想发展产业又缺资金，光伏产业园的建设不仅吸纳他到园区务工，自己还在技术人员指导下学到了种植草莓的技术，魏克荣乐呵呵的说，这下生活好过了。

发展现代农业园区，带动产业提档升级，麟游县通过引进农业产业化龙头企业发展现代农业园区带动贫困户增收脱贫，截至目前，麟游县共创建认定各类现代农业园区18个，入驻企业13户，建成家庭牧场10个，家庭农场47个。

互助组帮带助脱贫 村里的脱贫明星有个心愿

为更好地帮助贫困户增收脱贫，麟游县大力发展“贫困户+互助组+合作社+龙头企业”、“龙头企业+合作社+互助组+农户”的“互助组+”模式，发挥互助组信息互享、劳力互帮、技术互学、销售互带的作用，组织带领贫困户发展产业，全县共组建种植、养殖、劳务三种类型互助组226个，极大地带动了贫困户发展产业脱贫的信心。

麟游县铁炉沟村山大沟深，贫困发生率31.2%，村上按照“支部+合作社+互助组+贫困户”的产业脱贫模式，全村成立肉羊养殖、药材种植2个专业合作社，并成立了土豆、烤烟、干杂果、养猪、养鸡5个产业互助组，为了抢抓乡村旅游发展机遇，村上还成立了麟游县碧水蓝天旅游有限公司，聚力发展各类产业，带领贫困户增收脱贫。

在麟游县铁炉沟村，提起村里的脱贫明星吕双虎，村里不少人赞叹，养鸡、养羊、种玉米、栽核桃，以前村里的贫困户不仅脱了贫，还被县电视台邀请上电视讲述自己的脱贫“经”，吕双虎说：“现在最大的心愿就是家里能添一口人，娶个媳妇，就更有心劲了，我还想办个养殖场，靠自己的双手致富。”

吕双虎说，以前自己的母亲患病身体不太好，自己还有个弟弟由于小儿麻痹加上眼睛也有疾患，他既要照顾母亲又要照顾弟弟，家里唯一的收入来源就是靠着种庄稼过活，日子过得艰辛，后来老母亲去世，他和弟弟过活，生活依旧过得艰难。吕双虎说，那时候村里没人瞧得起他，也没几个人愿意和他说话。2016年，在帮扶干部的帮扶下，吕双虎的弟弟被送到了敬老院，为双虎解决了照看弟弟的难题，解决了他的思想顾虑。村上还为他协调安排了公益性岗位，让他把心思放在产业发展上。

在帮扶干部和养鸡产业互助组的帮扶指导下，2016年，吕双虎通过发展养鸡产业脱了贫。2017年，吕双虎养了20多只羊，120多只鸡，种了2亩土豆，3亩核桃，收入又翻了一番。

编辑： 钟莹