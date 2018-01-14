宝鸡市区禁止燃放烟花爆竹 严打非法销售烟花爆竹行为

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 为了保护和改善大气环境，预防燃放烟花爆竹引起的不安全事故，宝鸡市1月12日召开烟花爆竹禁放工作动员大会，宝鸡市区禁止燃放烟花爆竹，并将同步开展打击非法销售烟花爆竹行动，对违规储存、运输、销售烟花爆竹的行为将进行严打。

这些地方禁止燃放烟花爆竹

根据《宝鸡市人民政府关于禁止燃放烟花爆竹和打击非法销售烟花爆竹的通告》，这些地方禁止燃放烟花爆竹：

1、国家机关、部队驻地、学校、幼儿园、医院、疗养院、博物馆、图书馆、档案馆；

2、车站、广场、公园、停车场、商场、宾馆酒店、影剧院、体育场馆、网吧、娱乐场所等人员密集区域；

3、城市道路、桥涵、过街天桥、地下通道以及其它地下空间；

4、加油站、液化气站、天然气站、加气站、燃气管网及其配套设施周边区域；

5、山林（台塬）、仓库、输变电站和易燃易爆物品生产、储存、销售、使用场所及周边区域；

6、文物保护单位和旅游风景名胜区；

7、居民住宅小区；

8、金台区、渭滨区、陈仓区、高新区、凤翔县（城关镇、陈村镇、长青镇），岐山县（凤鸣镇、蔡家坡镇），扶风县（城关镇、绛帐镇），眉县（首善街道、常兴镇），陇县（城关镇、东风镇），千阳县（城关镇、草碧镇）等地区全面禁止燃放烟花爆竹。

重污染天气应急响应启动后，宝鸡全市范围禁止燃放烟花爆竹。在禁止区域和禁止时间内燃放烟花爆竹的，公安机关将依照《国务院烟花爆竹安全管理条例》予以处罚。

严打非法销售烟花爆竹行为

宝鸡全市烟花爆竹销售实行许可制度。烟花爆竹零售经营者，到工商行政管理部门办理工商登记手续后，方可申请办理《烟花爆竹经营（零售）许可证》。任何单位和个人未取得安全生产监督管理部门核发的《烟花爆竹经营（零售）许可证》，不得从事经营活动。

宝鸡各级公安、安监部门将加大执法力度，对违规储存、运输、销售的烟花爆竹坚决予以没收和高限处罚，对非法燃放烟花爆竹当事人和提供燃放场所的单位或个人将依规进行严厉处罚。城管部门将依法取缔建成区内流动和占道销售烟花爆竹行为，严厉查处沿街兜售烟花爆竹行为。住建部门将积极督促物业公司做好本区域内的禁放宣传工作，及时制止小区内违规燃放烟花爆竹行为，并协助公安机关对违规行为进行查处；交通部门将加强长途客车站、公交站、出租车的安全检查，严禁携带烟花爆竹进站上车。商务部门将加强对加油站、加气站监管巡查，严防加油站、加气站周边发生违规燃放烟花爆竹行为。

编辑： 钟莹