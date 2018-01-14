经典儿童剧《木偶奇遇记》在榆林剧院演出

榆林版《木偶奇遇记》剧照
西部网榆林讯（记者 李明） 1月13日晚上，儿童剧《木偶奇遇记》在榆林剧院进行首场演出，小木偶匹诺曹的冒险之旅吸引了榆林家长和小朋友们的关注。
《木偶奇遇记》根据意大利作家卡洛•科洛迪的同名经典童话故事创编，该儿童剧突出了勇敢、诚实、勤奋的主题，对儿童在成长中遇到的诸多问题做了正面解答和正向引导。
据主办方介绍，本剧保留了原创作品中精华部分，同时又融合了舞蹈、音乐、科技等元素，带领小朋友们走进如梦的童话王国，希望孩子们在看剧中有所感悟，培养善良和诚实的品质。
据了解，魔术互动儿童剧《疯狂兔斯基》将于11月14日晚7点在榆林剧院上演。
编辑： 钟莹
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