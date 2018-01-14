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西安街头设城市驿站 内设饮水机微波炉等便民设备
2018-01-14 08:47:32 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：钟莹 点击图片进入下一页
西安街头设城市驿站，内设饮水机微波炉等便民设备。
西部网讯（记者 魏永贤） 西安纺织城街头分布着5个橘黄色的城市驿站，小小的驿站内有座椅、饮水机、报刊书架、微波炉、冰箱、急救药箱等便民设备。
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