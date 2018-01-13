业委会成立困难多 专家：“物管条例”仍需完善

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵越 田啸天）新的物业管理条例实施一年多了，说起对业主们生活的改善，有人欢喜有人愁。

记者：“我现在所处的位置是西安南郊融侨馨苑小区2017年业主大会的唱票现场，在我身后，工作人员正紧张忙碌地统计，业委会历经2个半月时间收集起来的业主意见。”

融侨馨苑小区业委会委员张先生：“对于我们小区，现在物业服务合同已经到期了，征询广大业主的意见是继续续聘原来的物业公司呢还是选聘新的物业公司，另外还有涉及到我们提交的关于物业服务合同调整的内容，通过它来反映和行使业主对于物业服务的自由选择权。”

融侨馨苑小区有近6800户业主，2011年便成立起了业主委员会，不仅让业主的合法权利得到尊重落实，业主和物业之间的沟通也因为这一桥梁变得更加高效、畅通。

融侨馨苑小区业主：“之前冬天的时候，半夜维权到一两点，我们要不停地向物业提出要求，他们对我们的要求置若罔闻的话，就会产生我们之间的一些冲突之类的。”

除了向物业传达业主的集中诉求，业委会还有权利监督和协助物业服务企业履行物业服务合同，更为实际的是，可以监督管理业主的共有收益。

西安市心晴雅苑小区业委会主任周洪斌：“我们小区只有236户，我们2011年成立了业委会，到现在已经拿回来200多万的共有收益了。去年我们修了防水工程，我们没用大修基金啊，我们升级了监控系统，我们也没用大修基金啊。”

这边是小区业主细数业委会成立后，自己生活环境及生活品质的提升，而那边……

记者：“这会我们来到了西安北二环边的珠江新城小区，这里的业主为了成立业委会可是伤透了脑筋，我手中拿着的是2013年4月份公示的一份小区业委会筹备人员名单，按理说名单公示之后，业委会的筹备工作就提上了日程，但时至今日，近5年的时间，小区的业委会也没能成立起来。”

珠江新城小区业主代表吴锐：“在2016年6月，我们到大明宫街道办找到了这个（筹备组组长）侯飞咨询成立业委会的事宜，他说2013年公示的名单还有效，如果要另行成立需要把他和其他成员罢免掉，我们就说为成立业委会不用罢免了，你们就成立吧。但他一直就把这个事情拖着，一直搁置到现在。”

可是到了2017年初，业主们再次询问大明宫街道办关于业委会的成立问题时，得到的答案却是……

珠江新城小区业主代表赵云飞：“归大明宫遗址保护办管，我们不管了这个不归我们管。”

于是，珠江新城小区的业主代表就在两个部门之间来回奔波，也曾找过房管局和信访部门，但至今也没个结果。

业主代表赵云飞：“我们把这些材料都准备好一年多了，现在不知道要交给谁，不知道向哪里申请（筹备业委会）。”

陕西省社会科学院研究员张宝通：“业委会成立没有主管部门，没有上级，就说明原来的物业管理条例不完善，不具体，现在出了问题咋办呢？与时俱进、赶快解决，不能互相推诿，不能不作为。”

的确，物业管理条例赋予了物业和业委会相应的职责与义务，但如何让这些服务于业主的条款得到确切的落实，仍需完善相关部门的监督、管理及服务意识。

编辑： 钟莹