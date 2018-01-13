渭南男子西安买车发票名字被开错 引来各种麻烦事

蒲城小伙小常在西安买了辆汽车，没想到购车发票上的一个错误，竟然导致自己到现在都挂不了牌。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张弛）蒲城小伙小常，在西安买了辆汽车，没想到购车发票上的一个错误，竟然导致自己到现在都挂不了牌，车迟迟不能上路。

小蔡：“这个车一直是我帮我弟去购买的，现在发票给开错了，出现后续的一些问题，不知道怎么去解决。”

这就是小蔡说的开错的购车发票，因为这张票，可把他和车主小常折腾的不轻。那么，这购车发票上到底哪错了？后续的麻烦事又是什么呢？

小常：“我是蒲城人，当时我来不了西安，我让我哥（小蔡）在西安找的第三方，然后过来帮忙提车，结果他们4S店把这个发票上的人名开成了提车这个人。”

从小蔡和购车的陕西新利亨汽车销售服务有限公司，销售顾问的聊天记录可以看到，在提车前，小蔡曾给这位销售顾问发了两张身份证照片，并且标注说明了哪位才是车主。但没想到的是，这乌龙事件还是发生了。

小常：“发现这个问题以后，然后过了四天他们又重新开了个发票。”

按说发票更正了，这问题应该就能解决吧？其实不然，麻烦事才刚刚开始。

小常：“这个车按之前的错误发票，已经把这个（车辆）信息录入，把车辆购置税的钱已经交了，所以现在必须把错误信息给消除掉，钱退回来之后才能重新缴税，重新录入（车辆信息），重新挂牌。”

要说还真是无巧不成书呀，发票开错后，车主自己没注意，交税时，税务部门更是没有发现。就这样一错再错，到了现在这么个尴尬的境地。今天，小常他们再次来到了4S店，想和店家就这件事继续沟通。

4S店员工：“犯了错咱改，我们所做的，该开的东西，该开的证明，并不是我们不认这个错，我们已经把现在税务局要的所有的东西全部提交了。”

对于自身的过失，4S店的员工态度积极，承认错误也毫不含糊。不过，针对目前小常因错误发票导致的挂牌等问题，4S店员工表示，目前只能等待税务部门的最终结果了。

4S店员工：“我们出了问题，我已经改完了。他们也知道我光去税务局就去了三趟，退税是税务局退不出来，而并不是我们4S店退不出来。”

对于可能给小常造成的经济损失，这位销售顾问表示，顾客小常如果有诉求，可以通过法律途径，进行维权。

编辑： 钟莹