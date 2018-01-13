大雪致大棚被毁损失500万 还有百余斤蔬菜待售

大雪致大棚被毁，种植户损失500万。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙 张欣然）王师傅这两天是茶不思饭不想，心里只惦念一件事：大棚里的菜可怎么办？

王师傅：“这是芹菜，都被压毁了。像这样卖不出去的芹菜还有15.6万斤吧。”

王师傅就是受灾的种植户，10天前的一次大雪让他遭受了不少的打击。

王师傅：“一看到眼前的一幕腿都软了，大棚都被压塌了。这损失的不是几万或者几十万的事了，要是那样的话我还能接受，这一下几百万根本受不了，我要不是心理承受好，早住进精神病院了。”

记者：“我身后这个损毁的大棚和其他咱们见过的大棚不太一样，咱们见过的都是一个个的单独拱形的，这个是37亩也就是2万多平方米的蔬菜地上，是连体温室，而这个据王师傅所说在全陕西规模都算是数一数二的。2号3号的积雪大概有5、60厘米。棚顶承受不住就塌了，里面的蔬菜可以说毁于一旦。”

王师傅：“大棚是400多万的损失，包括棚顶、钢管、水槽……等都坏了，加起来也得500多万的损失了。”

王师傅种的这些菜还都是有机蔬菜，成本要比普通的菜稍贵了些。

王师傅：“这都软了，都脱皮了，不行了。”

王师傅：“这么大的灾难我从来没有遇到过，不敢接受采访，一说这个我就想哭，太痛苦了，这几天都睡不着，全部的心血都在这儿了，做的这个就像滚雪球越来越大，谁知道遭遇天灾…… ”

虽然也投了保险，但是目前能赔付的金额也就十几万。而且目前最为着急的是，王师傅想尽快恢复大棚的建设，要不然新培育出的菜苗也要赔进去了。

王师傅：“有能帮我一起再投资的，把棚建设起来的那当然是很欢迎的。”

除此之外，王师傅的地里还有15.6万斤的芹菜和120万斤的白菜。如果有需要，请赶快联系王师傅，帮他尽快度过这个难关。

王师傅：137-0912-8397

编辑： 钟莹