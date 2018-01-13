西安升级重污染天气预警 14日0时起执行Ⅱ级响应措施

西部网讯（记者 鄢山宇）今天（1月13日）下午，西安市重污染天气应急指挥部办公室决定将重污染天气预警等级由黄色预警升级为橙色预警，从明天（1月14日）0时起执行Ⅱ级应急响应措施。

受潮湿静稳天气影响，12日夜间起西安大气污染物持续累积、污染指数快速升高，部分区域已出现严重污染，经预报预警组紧急研判会商后认为，13日至16日，关中地区整体大气扩散条件较差，预计13日至16日期间环境空气质量将以重度污染为主，部分时段或区域将达到严重污染水平。

为保护公众健康，降低大气污染强度,根据中、省关于预警等级划分的规定，结合“按照空气质量预报结果上限确定预警级别、提前发布空气重污染预警”的有关要求，经市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定将重污染天气预警等级由黄色预警升级为橙色预警，从1月14日0时起执行Ⅱ级应急响应措施。

一、健康防护措施

1.儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群减少户外活动。

2.幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

3.环保、卫生、教育等部门和各区县政府、各开发区管委会，分别按行业和属地管理要求，加强对重污染天气应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

4.卫生部门督导医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的防护宣传、就医指导和诊疗保障，指导市民按照污染等级合理使用专用防护口罩，对空气净化器使用进行规范明确；增设相关疾病急（门）诊，增加医护人员，24小时值班；向社会公布第一梯队的医院名单；每日向社会公布全市医疗救治力量及接诊情况，有序指导市民就医，提高全市医疗接诊效率。

二、建议性减排措施

1.公众出行尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶；驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

2.大气污染物排放单位在确保达标排放基础上，进一步提高大气污染治理设施的使用效率。

3.气象部门密切关注天气变化形势，适时开展人工影响天气作业，缓解空气污染。

4.减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的生产和使用。

5.企事业单位可根据空气污染情况实行错峰上下班。

6.交通、地铁、城投等单位增加公共交通运力保障，满足市民出行需求。

三、强制性减排措施

1.发改部门督导大唐灞桥热电厂、大唐户县第二热电厂、西安热电有限责任公司在保证供热的前提下，分阶段轮流限制发电。

2.工信、环保部门按照减排清单督导全市非电力行业重点排污企业落实减排措施。

3.公安部门做好全市范围内低速汽车，建筑垃圾、渣土、砂石、混凝土运输等车辆的禁行工作；燃料种类为柴油的重型货车禁止上路行驶；实施过境西安重型载货车绕行西咸北环线疏导措施。

Ⅱ级应急响应期间，机动车限行区域内20%社会车辆的限行管控工作按照《西安市环境保护局 西安市公安局交通管理局关于冬防期实施机动车限行交通管理措施的通告》（市环告字 2017〔2017〕1号）执行。

4.城管部门强化道路保洁措施，按照白天不少于3次的标准对所有道路进行冲洒水保洁作业，每日22时至次日6时进一步加大道路冲洒水频次，时刻保持路面湿润;每3天集中开展一次城市道路大冲洗和大擦洗活动。根据气温变化，科学调整作业方式，增加道路吸尘车吸尘作业频次。

5.交通部门对连接市政道路的公路路段（国道、省道等）每天至少湿扫3次,其他路段每天至少湿扫1次；督导全市汽修企业喷烤漆作业实施错峰作业（每日8时至17时停止作业）。

6.各行业监管部门加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度，扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次每日不少于3次。

7.建设、城管、市政、交通、水务、地铁、城改部门按照各自职责，督导全市除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位停止室外作业（塔吊或地下施工等不受影响），以柴油为燃料的非道路移动机械停止使用。

8.建设、市政部门按照各自职责督导大型商业建筑、市政工程停止产生挥发性有机物的喷涂作业。

9.建设部门督导全市两类企业（预拌混凝土、砂浆企业）停止生产。

10.国土部门督导全市露天矿山、砖瓦窑厂、砂石厂停止生产。

11.工信部门督导全市水泥粉磨企业停止生产。

12.商务部门督导全市煤炭交易市场停止作业。

编辑： 高政超