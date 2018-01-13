寒冬里的“暖”心人——90后供暖管道检修员李亚光

寒冬里的“暖”心人。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）寒冷的冬季，取暖问题是居民的头等大事。在这背后，有着众多默默无闻、在户外忙碌奔波的供暖管道维修工人。他们的敬业和坚守，为千家万户筑起了一道抵御寒冬的温暖防线。今天（1月13日），我们去认识一位寒冬里的“暖”心人——90后供暖管道检修员李亚光。

李亚光：“师傅你好。”

客户：“你好。”

李亚光：“我们过来看看设备好不好？”

早上8点多，李亚光和同事敲开了位于西安南三环附近的一小区物业的房门，他要例行查看小区的供暖情况怎么样？

检查它们（小区）的变频器是否正常，看赫兹够不够，然后看二次供热温度和一次网温度。

手拿测温枪，李亚光每到一段管道都要读取数据，直到走完一圈小区管网。

真实的温度有温差，测温枪是最准的，我们一打就能打出来温度，我们（要求）出水温度是86度到87度，出水温度到换热站有热损。

经过仔细检查，小区各项供暖指标正常，供暖温度达到20度左右。进入供暖季以来，李亚光和同事到这个小区检查已经不下十次了，有的物业人员甚至能叫上他的名字。

记者：“例行检查大概多长时间检查一次？”

李亚光：“一周要全部走一遍。”

记者：“多少家用户？”

李亚光：“40多家。”

李亚光是西安雁东供热公司热网运营部检修组的一员，组里12个人每天要奔波于辖区的各个小区、商场、办公楼间，查看供暖指标和温度是否正常。这还不包括时不时出现的供暖抢修任务，有时报修电话多了，手机经常打没电，所以他总是随身携带一个充电宝。

李亚光：“这种活也就年轻人能吃下这个苦，我们这里经常熬夜，因为你白天的活干不完，相当于24小时上班，中间只休息5—6小时，我们最忙的时候，将近半个月没回家，根本回不了家。”

说话间，三兆路沿线的热力井出现点问题需要紧急抢修，李亚光在附近的居民小区查看后，又马不停蹄的来到路边的热力井旁。

李亚光：“热力站的温度挺高，但是一上楼咋温度损耗了……”

室外温度已是零下4度，刚一打开井盖，井里的热气便蒸腾而起，井室内温度还是很高。李亚光说，这个时候人不能下去，一定要把井盖打开20分钟后，待氧气充足了才能下井查看。

李亚光：“一般是三个人，井上站一个人，一直看井底下，井里面两个人，一个人操作，有一个人是防护的。”

记者：“那这种下去有没有危险？”

李亚光：“有，危险在于没有氧气。”

井里的问题不大，技术娴熟的李亚光花了不到十分钟就解决了。但爬上井的他已经满头大汗。李亚光一边接过同事手中的棉袄穿在身上，一边告诉记者，井里温度高湿气重，经常呆的久了，里面的衣服就会湿透，而户外的寒冷，在升井后更加难熬。

再有一个月春节就要到了，李亚光说，春节期间其实是他们最忙的时候。当人们都在家中享受温暖时，他们的保障一刻不能停歇。

李亚光：“我们的春节应该是四班三运转，根本就没春节，因为热源是心脏，我们是大动脉，哪个环节都不能出问题。这个岗位对我来说，我已熟悉了，习惯了，想一想上万家用户能用上暖气，也挺心暖的。”

编辑： 高政超