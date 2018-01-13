佳县红枣+羊打造扶贫产业 贫困户领2600元新年分红

1月12日，乔家枣坪村46户贫困户领到分红款。

乔家枣坪村的贫困户曹艳平领到分红后，笑得十分开心。

西部网榆林讯（记者 李明） 1月12日中午，佳县乔家枣坪村村委会热闹非凡，46户贫困户靠着“红枣羊”入股，每户领到了2600元的分红。

曹艳平是乔家枣坪村的贫困户，一家五口，儿子患病，只能靠着丈夫打工维系生活 。当天领到2600元的分红款后，她笑得十分开心。

“我想都没想到，这么快就给分红了， 原先还想着13只羊入股后，起码要等一两年，没想到今天就能分红。”曹艳平连说多个“没想到”。

乔家枣坪村是位于佳县县城南部的一个偏远村子，2017年11月7 号，在陕西省保监局的对口帮扶下，村里贫困户成立了玉高养殖合作社，并推出扶贫项目红枣羊。

帮扶单位为每户贫困户购置13只羊，以入股的方式由合作社统一托管经营。红枣羊在市场上销售业绩良好，在1月12日，进行了2018年的第一次分红。

乔家枣坪村是榆林农村三变改革试点村，驻村扶贫工作队采取“龙头企业+合作社+贫困户”的管理模式，合作社负责具体经营，贫困户入股分红。

陕西省保监局延安分局局长范勇在接受记者采访时说，“第一次分红就是要让乔家枣坪村的贫困户，看到红枣羊的希望，要让老百姓有获得感 。”

范勇也是陕西省保监局驻佳县乔家枣坪村扶贫工作队队员，他说，目前红枣羊项目初步进展顺利，取得了阶段性的成效，对于这个成果一定要在第一时间让贫困户感受到。”

根据扶贫工作队的规划，合作社预计每年为每户贫困户分红3000元，并连续分红3年。“由于销售情况比较好，我们在元月份第一次分红就实现了2600块钱的分红，对于全年户均分红3000元的目标，我们很有把握 ，分红3500元是我们的挑战目标。”佳县副县长王博说。

编辑： 王瑜