高铁堵门事件引发关注 专家呼吁完善制度严肃执法

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）1月11日，发生在宝鸡南站的“高铁堵门”事件引发社会各界持续关注，1月12日下午，西安铁路公安处宝鸡南站派出所所长在接受西部网、陕西头条记者采访时呼吁广大乘客文明出行，遵守乘车规则。相关专家呼吁个人要敬畏规则、遵守规则，管理部门要建设、完善相应的管理和突发事件应急处置制度，严肃处理扰乱正常交通运输的行为。

夫妻争吵丈夫赌气下车 妻子拦在高铁车门处打电话

1月11日中午，从兰州西发往上海的G1972次列车在停靠宝鸡南站时，列车上一名女子拦住高铁车门，在现场民警警告和乘客劝说下，该女子最终下车，列车正常发出未受影响。据了解，事件起因是该女子在列车上与丈夫发生争吵，其丈夫在列车停靠宝鸡南站时下车，女子想让丈夫回到车上，于是发生了阻拦高铁车门的一幕。

“事件没有对G1972次列车造成影响，列车于12时48分正点驶出宝鸡南站，未造成列车延误。” 西安铁路公安处宝鸡南站派出所所长张鹏说，高铁运行时间要求标准很高，希望广大旅客文明出行，“任何扰乱铁路正常运输的行为，铁路警方将重拳出击，严厉打击。”

专家呼吁完善相应制度建设 个人要敬畏规则遵守规则

合肥高铁扒门事件才刚过去没几天，宝鸡南站又发生女子拦高铁车门事件，两起事件的发生也引发了热议。

陕西省社会科学院副研究员谢雨锋认为，高铁作为重要的交通运输工具，跟百姓生活关联性很强，具有高标准、高速度、高密度特点，相应的它也有它的高规则，这是一种公共规则，旅客作为个体，应该自觉遵守公共规则，从潜意识里敬畏规则。而相应的管理部门也要加强和完善相应制度建设及提升突发事件的应急处置能力，严肃执法。

记者了解到，依照《治安管理处罚法》，非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。依据《铁路安全管理条例》第77条、第95条之条款，警方可对情节严重者处500元以上2000元以下的罚款。

铁路部门提醒，春运将至，希望广大旅客遵守相关规定，文明出行。

编辑： 魏梅