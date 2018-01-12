西安交大获2017年度国家科学技术奖7项 居全国高校第二

1月12日，西安交大对7个获奖项目团队进行表彰。

1月12日，西安交大对7个获奖项目团队进行表彰。

西部网讯（记者 彭芬）1月8日，在北京召开的2017年度国家科学技术奖励大会上，西安交通大学主持的7个项目获得国家科学技术奖，获奖数位居全国高校第二。

今天（1月12日），西安交大召开表彰大会，表彰7个获奖项目团队在科学研究过程中所付出的努力，鼓励全校师生再接再厉，为西安交大的大项目、大平台、大成果再立新功。

西安交大7项目获2017年度国家科学技术奖

据悉，获奖的7个项目中，1项为国家科技进步奖创新团队奖一等奖，2项为国家自然科学奖二等奖，2项为国家技术发明奖二等奖，2项为国家科技进步奖二等奖。

获奖的7个项目分别为：西安交通大学热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队（国家科技进步奖创新团队奖）、金属材料强韧化的内在与外在微纳尺寸效应（国家自然科学奖）、太阳能光催化制氢的多相流能质传输集储与转化理论及方法（国家自然科学奖）、高动态MEMS压阻式特种传感器及系列产品（国家技术发明奖）、先进核动力系统多因素跨维度强耦合动态分析技术及应用（国家技术发明奖）、税务大数据计算与服务关键技术及其应用（国家科技进步奖）、气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却技术及应用（国家科技进步奖）。

以“西迁精神”为指引 为国家建设贡献智慧和力量

“‘传帮带’的优良传统，是团队始终保持旺盛创新力的重要原因。”座谈会上，热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队带头人陶文铨院士回忆起在西安交大的求学、科研、教学生涯。他认为，团队成绩的取得有历史根源。1956年交大西迁时，能动学院的前身动力系全部迁到西安，给学科发展奠定了厚实的基础。严谨治学、认真从教的优良作风，以及迁校60余年发展中每个阶段形成的领军人物等，都对后辈治学科研产生深远影响。

科研之路困难重重，是什么支撑着大家不懈奋斗？先进核动力系统多因素跨维度强耦合动态分析技术及应用项目团队苏光辉教授自1984年来到西安交大读书至今，一直都没有离开过交大。苏光辉说，是“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神一直激励着他，到祖国最需要的地方建功立业。

西部网、陕西头条记者了解到，获奖的团队中，许多年轻老师们都曾赴国际一流大学深造，具有良好的国际视野和国际见识。最终，他们都选择带着国际前沿研究方向回到母校，不断拓展团队的研究广度和深度。

“我们对交大有感情，我们希望能够为培养我们的母校、为我们深爱的祖国建功立业。”正是以爱国情怀和艰苦奋斗为核心的西迁精神，为一代又一代交大人注入强大精神动力。新时代赋予西迁精神新的内涵，西安交大将弘扬光荣传统、秉持民族复兴担当，紧跟时代步伐，加快建设“双一流”，继续为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。

编辑： 魏梅