桥面结冰车速快 安康汉江一桥发生12起追尾事故

1月12日，安康汉江一桥发生12起追尾事故。

1月12日，安康汉江一桥发生12起追尾事故。

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（1月12日）7时至8时期间，因桥面结冰，部分车辆之间安全距离短，个别车辆车速快致安康汉江一桥累计发生12起追尾事故，24辆车被剐蹭，损失至少超过5万元。

据公安汉滨交警大队事故中队民警介绍，今早接市民报警称，汉江一桥连续发生多起追尾事故，民警在快速处警处理事故后还及时疏导桥面交通。但因当时车辆聚集过多，拥堵严重，部分市民出行仍受到影响。

目前，安康汉江一桥仍是连接安康江南和江北最近的交通要道，早晚上下班高峰期，车流量大，易拥堵，虽有交警常年在桥头南侧和北侧及桥面执勤，疏导交通，但瞬时车辆量多，交通疏导压力仍较大。加上近期安康温度持续走低，汉滨交警建议驾驶员在主要干道发生擦挂事故后应立即拍照，双方尽快协商，在无异议后应尽快就理赔达成共识，并将车辆驶离现场，以避免造成更大的拥堵。

针对汉江一桥结冰致追尾增多情况，目前，汉滨交警大队除在南北两侧桥头显著位置摆放警示标示提醒驾驶员安全行车外，还在上班早高峰期间增派警力，保障交通疏导等应急工作及时到位。目前，汉滨区城市管理局也要求在上班早高峰期间，对汉江一桥等重点路段增加工业盐抛洒频次，以减少道路结冰和事故发生。

安康交警对轻微事故制定的快速协商处置流程。

编辑： 魏梅