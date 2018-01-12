安康今年预增200辆出租车 本月底首批拟投放50辆

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（1月12日），记者从安康市运管局了解到，为缓解群众“打车难”情况，安康今年预计增加200辆出租车。目前，为满足春运需要，在元月底，安康拟先期投放50辆出租车。
目前，安康中心城区现有出租车576辆。近年来，随着城市骨架拉大，城市人口增多，现有出租车已不能满足市民的出行需求，“打车难”已成为安康市民出行的一大问题。加之部分出租车在未来2年内将面临更新换代等实际情况。为此，安康市运管局将今年首批新增的50辆出租车按照去年运营状况、市场信誉等信用考核机制分配给联润、安华、金康等3家出租车公司。
安康市运管局中心城市客运管理所副所长李明军介绍，目前，联润出租车公司新增的7辆出租车已正式运营，其余两家公司的43辆出租车将于近期由厂家发往安康，在完善调试计价器、GPS等设施后，预计于元月底投放市场。
记者了解到，这批新增的50辆出租车主要是一汽大众和上海大众汽车，其车型比现有出租车配置高。同时，按照国家相关要求，安康市也加紧电动出租车等入市的前期调研工作。
据了解，为保障群众安全乘车，近期安康市运管局和安康市公安局等4部门结合百日交通整治活动，继续加大对非法营运车载客等打击力度。记者了解到，截止目前已经依法暂扣50余辆非法运营车，对多名涉嫌非法载客的人员依法作出处理。
编辑： 魏梅
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