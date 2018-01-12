半挂车翻下80米高悬崖 宜川消防救出两名被困人员

车辆已经严重变形 。 消防官兵将被困人员救出。

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 白彩凤 ）今天（1月12日）上午，宜川公安成功处理一起半挂车坠崖事件，将两名被困人员救出。

今天早上6时06分，宜川县公安局消防大队接到119报警，位于宜川县309国道与高速公路交汇处，距离壶口景区两公里处，一辆半挂车失控掉入悬崖，两人被困，情况十分紧急。

宜川县公安局消防大队接到报警后，迅速出动一部抢险救援消防车和7名消防官兵赶赴现场。在到达现场后，消防官兵立即对救援现场上方公路设置警戒，并开启应急照明，救援官兵迅速整理救援器材，携带绳索担架等救援装备，深入沟底开展救援。经对报警人询问及初步侦查得知，一辆载有大量煤炭半挂车撞上公路旁护栏，冲下80多米高的悬崖，车头部分已经变形，有两名人员被困，其中一名人员轻伤，另一名胳膊和腿部被卡在驾驶室内，动弹不得。由于车头变形严重，救援空间狭小，情况紧急，救援官兵立即利用液压撑顶器和剪扩器对卡住身体部位的空间进行扩张，同时用撬棍协助进行施救，其余人员对车辆周围做进行加固，防止二次事故发生。

经过消防官兵20多分钟的紧张努力将被困人员成功救出，并第一时间将被困人员移交给现场120医护人员。消防官兵在此提示广大驾驶员朋友，由于近期宜川全县普降大雪，道路积雪结冰，车辆出行一定要注意安全，谨慎驾驶。

编辑： 魏梅