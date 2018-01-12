男子因酒驾驾照被扣仍开车上路 雪天撞人逃逸

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 樊东宝 曹盼盼 梁静）外地男子王某在驾照被暂扣期间竟然大雪天后驾车上路，结果撞人之后选择肇事逃逸。1月11日，王某迫于渭南警方强大压力而投案自首。

1月8日晚上7点左右，渭南临渭交警大队接到报警称，107省道关中环线临渭区闫村段发生一起交通肇事逃逸案件。一名独自行走的中年男子被一辆车撞倒在地后昏迷不醒。交警立即赶到现场。

渭南临渭交警大队民警文龙：“现场遗留有大量的血迹，在现场我们提取到了部分肇事逃逸车辆所遗留下来的碎片、以及车辆轮胎的一个现场的碾压痕迹，通过监控卡口我们发现在事发之后，有一辆中华的小型SUV越野车，它的前保险杠部分有破损的一个痕迹，这引起了我们的高度怀疑。”

民警查询发现，这辆西安牌照的小车，车主是长期在陕西工作和生活的外地人王某，并通过大范围走访调查，找到了已藏匿的肇事车辆。

渭南临渭交警大队民警文龙：“我们通过现场的痕迹进行比对，确定这辆车是肇事车辆无疑之后，立即发出传唤，对车辆进行扣押，而且我们在对（他）家属做了大量的一个说服工作。”

1月11日，王某迫于警方强大压力，从西安赶到渭南向警方投案。据他交待，他雪后驾车准备去事发地附近加油时，在会车避让期间出了事。

犯罪嫌疑人王某：“就听见嘭的一声，我以为压到雪堆了，也没有下车看，回到工地以后，我发现前车挡风玻璃右下角已经裂了，我想当时可能是碰到人了，当时比较害怕，就找个朋友开去，想着事情不大，躲躲就过去了。”

据民警介绍，王某2017年12月因为酒驾被西安灞桥交警行政处罚，驾照还处于被暂扣期间，按照法律规定是不能够驾车上路的。

渭南临渭交警大队民警文龙：“这名当事人的话目前因为涉嫌在驾照暂扣期间驾车上路，那么发生交通肇事之后还选择了逃逸。他（涉嫌）交通肇事罪，初步已经对他采取了刑事拘留的措施。”

目前，被撞行人正在医院接受抢救，实施了开颅手术，目前仍处于危险期。

编辑： 张娟