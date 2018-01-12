咸阳作家作词《中国力量》 获中国唱片总公司出版 

郑炳权作品研讨会在咸阳举行。
郑炳权在业余时间创作了600余首歌词和诗歌。
西部网讯（记者 李媛） 记者从今天（1月12日）下午举行的郑炳权作品研讨会上了解到，咸阳市电影发行放映公司党委书记、经理郑炳权作词的歌曲《中国力量》近日获中国唱片总公司出版。
该歌曲由中国武警政治部文工团艺术指导、国家一级作曲刘琦作曲，男高音歌唱家、国家一级演员吕继宏和中央军委政治工作部歌舞团青年歌唱家、国家一级演员王丽达演唱，歌曲以人民团结、国家富强为主题，气势磅薄，彰显中国力量。
郑炳权介绍，2015年7月，他回户县参加抗战胜利70周年纪念活动，面对家乡绵延起伏的秦岭，突然有了创作一首山歌的灵感，一口气写下了男女生对唱的《秦岭山歌•搬山连妹一块搬》。从此，他一发不可收拾，几年来，创作了600余首歌词和诗歌。《中国力量》则为了喜迎十九大盛会，更好的表达祖国富强，写下铿锵有力的歌词唱响时代的主旋律。
“郑炳权的诗歌很土，但土得很美，土得很洋气。一首歌就是一个故事，一个故事就是一段具有厚重文化的历史。”陕西省作协副主席、作家王海说。会上，专家们对郑炳权的歌词进行了分析和讨论，对歌词的立意、意境有更多的期望。与会专家们纷纷表示，郑炳权的歌词为宣传陕西地域文化做出了很大贡献，相信这首歌也将唱响全国。
据了解，由郑炳权作曲的《Biang Biang面》曾在央视七套全国十大名面邀请赛上播出，后又在陕西电视台2017年春晚播出；儿歌《月亮头顶亮光光》于2017年4月荣获全国二等奖。
编辑： 李媛
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