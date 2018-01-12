车管所门前车托再扎堆 提前占好位置高价卖给车主

车管所门前车托再扎堆，车位转卖450元生意红火。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）每到岁末年初买新车的人会多起来，而买了新车之后，首要的问题就是挂牌。这不，车托们又活跃了起来。
1月12日凌晨2:25，记者赶到西安市车辆管理所东区分所看到，为了顺顺当当地给爱车挂上号牌，有车主们已经开始排队了。
记者：“几点来的？”
车主：“两点。”
正因为来得早，这位车主很幸运地排在了第三的位置，而其他车主就没有这么幸运了。在他的这辆车后面，最起码排了五六辆车，不过令人诧异的是，这些车辆都悬挂着号牌，并不像到车管所来办理新车注册的。
车主：“前面那几个车，在那占车位呢。”
记者注意到，果不其然，每当有车辆经过这个路段的时候，总会出现这样几个男子。
男子：“我在这代办呢。”
记者：“怎么个代办法？”
男子：“车放到头一个，450元。”
记者了解到，正常情况下新车的挂牌费用为120元，其中包括了100元的车牌费用以及产权证10元工本费和行驶证的10元工本费。这名男子说，只要肯多掏330元钱，就可以把车开到他们自己的车位，也就是这些挂着牌子的私家车提前霸占好的车位上。
男子：“价钱说好，我现在就给你填资料，拓号，（车管所）门一开头一个就办，每道工序都是头一个。你想审资料、验车、大厅递交资料、入档、选号、拿牌子，都是第一个。”
据这名男子说，他们的生意相当的红火。
男子：“你不知道，昨天早上给500块钱都没有地方。”
记者注意到，这伙车托大约有五六个人，他们都是抱团经营。车主只要有掏钱的意愿，就会被邀请到他们逆向停放在现场的一辆面包车上，来个现场办公。
男子：“愿意花钱的人都不来这么早。”
车主掏了冤枉钱，鼓的却是车托的腰包，趁火打劫的生意，是该有人好好管了。
编辑： 张娟
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