男子从天桥上跳下砸中过路出租车 已脱离生命危险

男子过街天桥跳下，砸中过路出租车。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 景乔）今天（1月12日）中午，在西安东郊的一座天桥上，发生了惊险的一幕。

这一幕发生在今天中午一点钟左右，在西安东郊华清东路主干道上，躺着一名黑衣男子。

知情者：“从（天桥）上跳下去了。”

记者在现场看到，过街天桥高4.8米，桥下的车流量比较大，目击者告诉记者，中午的时候就看到这名男子在天桥附近做出一些不理智的举动。

目击者：“小伙子有啥思想斗争，在桥底下把（共享单车）扔到草丛里，然后上桥过来过去的转。”

附近的市民看到这名男子焦躁的举动后，也试图劝导过他。

目击者：“三十多岁，看着身体还挺好，有个人劝呢，那个人拍着后背劝了一会。”

没过多久，这个男子就走上了过街天桥。

附近市民：“跳下去掉到车上了，从车上掉到路面上了。”

附近市民：“（随后）被120拉到医院去了。”

在西京医院急救中心，记者见到了跳桥的男子，这会他已经脱离生命危险。

记者：“为啥跳桥呢？”

跳桥男子：“不知道，没有人管我。”

当记者离开时，医院还没联系到这名男子的家人，对于跳桥的原因，十里铺派出所还正在调查。

编辑： 张娟