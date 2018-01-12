男子从天桥上跳下砸中过路出租车 已脱离生命危险

男子过街天桥跳下，砸中过路出租车。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 景乔）今天（1月12日）中午，在西安东郊的一座天桥上，发生了惊险的一幕。
这一幕发生在今天中午一点钟左右，在西安东郊华清东路主干道上，躺着一名黑衣男子。
知情者：“从（天桥）上跳下去了。”
记者在现场看到，过街天桥高4.8米，桥下的车流量比较大，目击者告诉记者，中午的时候就看到这名男子在天桥附近做出一些不理智的举动。
目击者：“小伙子有啥思想斗争，在桥底下把（共享单车）扔到草丛里，然后上桥过来过去的转。”
附近的市民看到这名男子焦躁的举动后，也试图劝导过他。
目击者：“三十多岁，看着身体还挺好，有个人劝呢，那个人拍着后背劝了一会。”
没过多久，这个男子就走上了过街天桥。
附近市民：“跳下去掉到车上了，从车上掉到路面上了。”
附近市民：“（随后）被120拉到医院去了。”
在西京医院急救中心，记者见到了跳桥的男子，这会他已经脱离生命危险。
记者：“为啥跳桥呢？”
跳桥男子：“不知道，没有人管我。”
当记者离开时，医院还没联系到这名男子的家人，对于跳桥的原因，十里铺派出所还正在调查。
编辑： 张娟
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