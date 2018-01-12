痛心！粉碎机打断一岁半男童食指 受伤过重难再植

粉碎机打断一岁半男童食指，手指受伤过重难再植。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）昨天（1月11日），陕北延安市志丹县的一岁半男童乐乐，在邻居家玩耍时，发生意外，手部受伤严重。
在西京医院附近的一家酒店，一岁半的男童乐乐有些不安。
乐乐的奶奶常女士说，昨天早上他和孙子两人在志丹县老家，当时她去喂猪，而乐乐一个人不知道什么时候去了邻居家。
乐乐的奶奶常女士：“我把猪食倒进猪圈，娃就哭起来了。”
听到乐乐痛苦的哭声，常女士赶忙跑去邻居家查看。
常女士：“当时看见娃娃的手这里，血流了很多，我就着急了，看都不敢看，一把拉住，用布子包起来。”
常女士慌忙打电话叫来了儿子。
常女士的儿子：“邻居家院子有个粉碎机，他们在打猪食，孩子过去玩了？但是具体手碰到哪一块，我们也不了解。”
当时乐乐的左手食指已经断掉，家人把孩子送到延安市的一家医院进行了简单处理，但是医生建议转院到西安治疗，情况紧急，赶往西安的路上一刻也不能耽搁。
乐乐的爸爸：“接手指的时间有限又怕城里堵车，所以才求助交警。”
西安交警灞桥大队浐灞中队民警周少华：“用了大约十几分钟，比他们开私家车能节约至少一半时间。”
赶到西京医院后，医生发现乐乐的手指伤的太严重了。
乐乐的爸爸：“医生说接住还会坏死，还要手术。”
记者：“就是说接不成了？”
乐乐的爸爸：“接不成了。”
乐乐的妈妈：“就在这个位置做了裁修手术。”
因为乐乐手指受伤过重，已经不能再植，让人看起来实在心疼。在这里也要提醒各位家长，幼小的孩子活泼爱动，一定要加强安全监管。
编辑： 张娟
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