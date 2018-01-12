甘肃夫妻俩吵架 妻子高铁宝鸡南站“拦车门”

夫妻俩吵架，妻子高铁站“拦车门”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）1月5日，安徽合肥发生一起女教师阻拦列车运行事件，无独有偶，就在昨天（1月11日），一列途径陕西省宝鸡境内的高铁列车又被一名女子拦停。

知情人：“两个人吵架，本来是回西安呢，在宝鸡直接下车了。”

根据视频拍摄的地点以及知情者的描述，今天，记者找到了高铁宝鸡南站，那么视频中的那名情绪激动的女子到底出现了怎样的状况？又为何做出拦火车这样极端的行为呢？

记者：“昨天到底是咋回事？”

高铁宝鸡南站工作人员：“这个我们已经请示了领导，领导说，让你们联系西安北站。”

记者了解到，视频中被拦停的那趟高铁列车是G1972次，从甘肃西站发往上海虹桥站。在宝鸡南站仅停留三分钟。而视频中的女子一边倚着车厢门阻拦列车运行，一边给自己中途下车的丈夫打着电话，完全不顾周围人的劝说。

据了解，就是在昨天中午12点45分，G1972次旅客列车到达宝鸡南站，发生了视频中的不理智的一幕。车站内人来人往，而拦火车的荒唐事却从昨天传到了今天，传遍了旅客之间。

旅客：“你自己吵架了，不论哪一方没上车，都不能让车等人，这是最起码的社会公序良俗。”

旅客：“这个人挺没素质的，因为她一个人耽误一车人，列车发车是按点的，她影响还挺大的。”

旅客：“因为自己的原因，影响公共秩序，我感觉不太对。”

铁路总公司内部人员表示，列车运行牵一发动全身，无端阻拦列车运行，不但违反公序良俗，更严重危害列车运行安全。

西安铁道技师学院铁道专家组组长王勃：“列车运行是图定的时间，一分钟会影响全路的运输秩序，不能因为旅客在这影响了一分钟，扰乱了全国的铁路运输秩序，在宝鸡出现的拦截高铁的行为，实际上违法了《铁路安全管理条例》第七十七条的有关规定，除了对她进行一定的经济处罚之外，也可以对她进行行政拘留，所以提醒旅客出行一定要文明出行，安全出行。”

下午五点，记者从西安市铁路公安处宝鸡南站派出所了解到，视频中拍摄的女子姓陈，的确是因为和丈夫吵架才拦阻所乘坐高铁列车。夫妻两人都是甘肃人，从甘肃定西上车准备前往西安打工。事发后经民警批评教育后离开。

编辑： 张娟