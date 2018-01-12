开发商违约未给26户登记房产 莲湖法院受理三天执结

今天（1月12日）上午，莲湖区法院将强制执行的26名业主违约金进行了兑付。

今天上午，26名业主在莲湖区法院领回了违约金。

西部网讯（记者 李媛）今天（1月12日）上午，西安市民杨先生和其他25名业主都非常高兴，因为他们在莲湖区法院领回了开发商拖欠的违约金。“我70岁了，这是第一次打官司，原来以为很艰难，没想到这么快接到法官电话，让我领钱办房产证！”在执行现场，业主杨先生代表业主发言。与此同时，因为违约未办理的房产登记手续，也因为法院的帮助办妥。

开发商未办理房产登记手续 26名业主起诉

2012年10月，西安市民贾先生花41万余元购买了由陕西西部嘉和置业发展有限公司开发、位于莲湖区星火路的浩林方里小区一套87平方米的房屋。2014年6月，公司将房屋交付，贾先生已居住。2017年3月底前，他向公司缴纳了房屋专项维修金、产权登记证工本费及房屋契税，但该公司没有在合同约定期间内办理房产登记手续，构成违约。此后，贾先生向莲湖区法院提起诉讼，要求开发商立即办理房产登记手续，并承担合同约定的违约金4189.33元。

像贾先生一样，宝鸡的郝女士在2013年5月也购买了一套房屋，交完房总价款及维修资金、登记证工本费、房屋契税。至2017年，开发商也没有把产权登在她名下。

西安市莲湖区法院执行局快执组审判员杨繁告诉记者，像贾先生、郝女士一样情况并起诉的共有26人。

开发商拒不执行 法院三天执行完毕

2017年八九月份，莲湖区法院分别作出一审判决：由被告陕西西部嘉和置业发展有限公司，在判决生效后60日内协助原告办理房屋产权登记备案手续，并支付违约金。判决生效后，开发商仍未主动履行法律文书确定的义务。

2018年元旦节后上班第一天，26名原告申请执行，法院受理后进入执行程序。1月5日，莲湖区法院执行局法官向西安市不动产服务中心发出协助执行通知书，快速执结了26名原告与陕西西部嘉和置业发展有限公司房屋买卖纠纷案件，为26人办理了房产登记过户手续，并执行了该公司违约金14.2万余元。

今天上午，26名业主在莲湖区法院领回了违约金。“我这几天还踅摸着打听一下案子分到办案法官没有，就接到法院的电话”，一位业主激动地说。

杨繁介绍，莲湖区法院从今年开始实施“繁简分流”的执行改革方式，简案快办、繁案精办。“因这26案涉及民生问题，从接到案件到全部执行完毕，只用了三个工作日。”杨繁说，市民在生活中遇到类似的案例很多，希望市民能够通过法律手段维护自己的合法权益。

编辑： 李媛